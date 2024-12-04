Единоразовой раздачей 1000 гривен (по текущему курсу это около 24 долларов на человека) Владимир Зеленский пытается "укрепить свою популярность среди населения, которое все больше устает от войны".

Такой вывод делает американская газета The New York Times по поводу "Вовиной тысячи".

Газета приводит слова политического эксперта Анатолия Октысюка, который считает, что Зеленский уже думает о послевоенных выборах, опасаясь поражения на них, потому что "люди хотят свежих лиц". Он называет решение о выплате "популистским шагом", направленным в первую очередь на пенсионеров, которые составляют 10-миллионный электорат.

The New York Times отмечает, что усталость населения "усугубилась мобилизационной кампанией в этом году, которая выявила раскол в обществе, и коррупционными скандалами, запятнавшими имидж правительства". А также полагает, что частично этот шаг должен, по замыслу Офиса президента, смягчить удар от повышения налогов.

Экономисты критикуют программу как неэффективный экономический инструмент и считают, что эти деньги лучше было направить на армию.

Экономист Юрий Гайдай считает, что имело бы смысл сделать программу точечной, направленной на нуждающихся в помощи украинцев.

Вчера нардеп Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что раздача выплаты - это попытка выявить уклонистов.

Сегодня мы сообщали, что все банки обязывают украинцев раскрывать свою банковскую тайну при получении "Вовиной тысячи".