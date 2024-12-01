В Украине в декабре 2024 года ожидается ряд важных изменений. Два из них касаются мобилизации.
Заработают новые правила бронирования. Такэе завершит свою работу и упразднится МСЭК. Вступит в силу закон о повышении налогов.
Кроме того, граждане, находящиеся в стране, смогут начать оформлять 1000 гривен, которые анонсировал Зеленский. ВПЛ и малообеспеченные получат по 6500 гривен на ребенка.
Усилится ответственность за домашнее насилие. "Укрзализныця" запустит новые международные маршруты. В школе начнутся зимние каникулы.
Об этих и других новшествах подробнее — в материале "Страны".
Новые правила бронирования от мобилизации
С 1 декабря в Украине изменятся правила бронирования работников.
Все предприятия, имеющие статус критических по состоянию на 1 декабря сохраняют его до 28 февраля 2025 года. После этой даты статус "критичности" придется переподтверждать. До конца февраля Кабмин должен разработать новые критерии этого статуса - и они будут явно тяжелее.
Некоторые из них ужесточились уже сейчас. Чтобы бронировать людей, предприятие должно отвечать трем критериям:
1. Средняя зарплата на предприятии не менее 20 тысяч гривен (по словам главы Минцифры Федорова, новых работников смогут бронировать сразу, никаких сроков отрабатывать не нужно. Но зарплата у работника должна быть со старта более 20 тысяч гривен).
Отметим, что требование по зарплате не касается коммунальных и государственных учреждений. Подобное исключение скорее всего является попыткой заставить людей активнее трудоустраиваться в ведомства с низкой зарплатой, где резко не хватает персонала.
2. Отсутствие налоговых долгов.
3. Третий критерий выбирает само предприятие из перечня:
- резидентство в «Дие»,
- 1,5+ млн евро уплаченных налогов за год,
- 32+ млн евро поступлений,
- важность для национальной экономики или нужд теробщины.
Кроме того, с 1 декабря бронирование будет только онлайн.
В частных компаниях говорят, что новые требования потянут не все, поэтому количество забронированных может уменьшиться в целом как минимум на 10-15% (а это порядка 100-150 тысяч человек), а, возможно, и значительно больше. Сейчас число освобожденных от мобилизации по брони составляет примерно миллион человек.
При этом бизнес прогнозирует увеличение коррупционных схем по подтверждению критического статуса и права на бронь. Все подробности — в материале "Страны": "Кормушку сделают вечной".
Ликвидация МСЭК
МСЭК лишатся своих полномочий 31 декабря 2024 года.
Этому предшествовали многочисленные и многомиллионные коррупционные скандалы, связанные с незаконным оформлением инвалидности для отсрочки от мобилизации.
С 1 января 2025 года медико-социальные экспертные комиссии заменят экспертные команды из практикующих врачей.
Согласно принятому закону, деятельность комиссий изменится так:
— будет возможность онлайн-участия в заседаниях МСЭК;
— инвалидность будут устанавливать не путем личного присутствия, а предоставляя документы для экспертизы;
— информацию о результатах МСЭК внесут в электронную систему здравоохранения (ЕСОЗ) для упрощения доступа врачей и прозрачности.
Повышение налогов
С 1 декабря вступит в силу закон о повышении налогов. Документ, который был принят Радой ещё в октябре, после после долгой паузы подписал Владимир Зеленский.
Основные изменения:
— с момента вступления закона в силу повышается ставка военного сбора с 1,5% до 5% для наемных работников. При этом для служащих ВСУ, СБУ, СВР, ГУР МО, Нацгвардии, пограничников, УГО и Госслужбы спецсвязи ставка остается 1,5%. Освобождение от сбора сохраняется для тех, кто выполняет боевые задания;
— с 1 октября военный сбор для всех ФЛП I, II и IV групп устанавливается в размере 10% от минимальной зарплаты (то есть 800 гривен ежемесячно);
— для ФЛП и юрлиц III группы единого налога военный сбор с 1 октября будет в размере 1% от дохода;
— отчетность по НДФЛ, военному сбору и ЕСВ с 1 января 2025 года становится ежемесячной, а не ежеквартальной;
— ставка налога на прибыль для банков вырастет до 50% за 2024 год. Со следующего года растет ставка налога на прибыль для финансовых организаций (кроме страховых);
— с каждой автозаправки вводятся ежемесячные авансовые взносы по налогу на прибыль (если владелец юрлицо) и подоходному налогу (если владелец физлицо) в размере от 30 до 60 тыс. грн;
— для валютных обменников авансовые взосы по НДФЛ привязали к евро;
— на 14% растет минимальное налоговое обязательство для сельскохозяйственных земель. Установлена также минимальная сумма за гектар пашни — 1400 гривен;
— отмена упрощенной системы для IV группы предпринимателей, если задолженность по минимальному налоговому обязательству превышает два квартала;
— повышение ставки рентной платы за добычу щебня, песка и каолина;
— на 50% возрастут минимальные розничные цены на вина, коньяки и вермуты;
— освободят от налогообложения деньги, начисленные по программе "Национальный кешбек";
— до конца военного положения освобождают от подоходного налога иностранную помощь, которую получают украинцы за рубежом. То есть, беженцы не должны будут платить в Украине налоги с пособий, получаемых в ЕС.
Детальнее "исторический" рост налогов мы анализировали здесь.
"Вовина тысяча"
С декабря украинцы смогут получить разовую выплату в 1000 грн, анонсированную Владимиром Зеленским.
Деньги можно будет потратить на коммунальные услуги, лекарства, книги, образование, донаты и другие нужды. Выплаты для детей оформляют через "Дію" родители.
Программа будет действовать в течение декабря, января и февраля, а воспользоваться полученной помощью можно будет до конца 2025 года.
Это решение президента вызвола неоднозначную реакцию.
В TikTok начали массово публиковать ироничные видео по поводу "Вовиной тысячи".
На них показаны кадры роскошной жизни (отдых на островах, покупки дорогого алкоголя и прощание с бедностью) с подписью: "Как ощущается жизнь, когда получил 1000 грн от Зеленского".
Оппозиция заявляла, что что выплата тысячи гривен — это "откровенное издевательство" на фоне поднятия налогов, мизерных зарплат в бюджетной сфере и нехватки денег на армию.
6500 грн на зимние вещи
Семьям ВПЛ и малообеспеченным в декабре предоставят разовую выплату в 6 500 грн на каждого ребенка. Также помощь предусмотрена для лиц с инвалидностью I группы.
Власти сообщили, что средства будут начислены для покупки детям зимней одежды и обуви. Выплаты будут начислены автоматически. В Минсоцполитики сообщили, что деньги поступят на карточки указанных категорий в течение декабря. Обращаться за ними не нужно.
Отметим, что эту инициативу Кабмин решил внедрить сразу после того, как разразился скандал вокруг переселенцев.
Ряд нардепов от правящей партии "Слуга народа" еще с октября начали заявлять , что переселенцы десятками тысяч возвращаются на оккупированные Россией территории, поскольку не могут выжить в регионах, подконтрольных Украине. Люди получают очень мало поддержки от государства (большинство из них лишилась регулярных выплат от государства) и не в состоянии оплатить себе даже крышу над головой.
Заявлялось, что уже 150 тысяч переселенцев таким образом уехали домой, но на Банковой эти цифры опровергли и вообще раскритиковали такие разговоры как "вражескую пропаганду".
Тем не менее, после этого скандала Кабмин ввел с января субсидию на аренду жилья для ВПЛ, а с декабря решил выделить детям переселенцев деньги на зимние вещи.
Детальнее эту проблему мы анализировали здесь.
Повышение пенсий по возрасту
В декабре возрастные надбавки получат украинцы, которым исполнится 70, 75 или 80 лет. Сумма доплат:
- 70–74 года: плюс 300 грн;
- 75–79 лет: плюс 456 грн;
от 80 лет: плюс 570 грн.
Запуск новых маршрутов "Укрзализныци"
С 15 декабря запускаются международные маршруты:
- Киев — Будапешт;
- Киев — Чоп — Братислава.
Кроме того, "Укрзализныця" откроет продажу билетов в купейные вагоны Львов — Кишинев, они будут беспересадочными.
Зимние каникулы в школах
Рекомендованный период каникул — с 30 декабря 2024 года по 10 января 2025 года.
Однако регионы могут самостоятельно регулировать график из-за риска блэкаутов.
Так, в Киеве новогодние каникулы запланированы с 23 декабря 2024 года по 11 января 2025 года.
Усиление ответственности за домашнее насилие
19 декабря вступит в силу закон о предотвращении домашнего насилия.
Документ в том числе предусматривает:
- Увеличение срока задержания обидчика до 12 часов;
- Признание детей, страдающих от насилия, потерпевшими;
- Введение коррекционных программ для обидчиков.
Открытие Подольского моста в Киеве
С 1 декабря движение по Подольскому мостовому переходу в Киеве будет открыто для легковых автомобилей и городского транспорта.
До этого там разрешили ездить только спецтранспорту и пассажирскому автобусу № 111.
Для большегрузного транспорта, как и прежде, мост пока остается закрытым.