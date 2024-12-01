В Украине в декабре 2024 года ожидается ряд важных изменений. Два из них касаются мобилизации.

Заработают новые правила бронирования. Такэе завершит свою работу и упразднится МСЭК. Вступит в силу закон о повышении налогов.

Кроме того, граждане, находящиеся в стране, смогут начать оформлять 1000 гривен, которые анонсировал Зеленский. ВПЛ и малообеспеченные получат по 6500 гривен на ребенка.

Усилится ответственность за домашнее насилие. "Укрзализныця" запустит новые международные маршруты. В школе начнутся зимние каникулы.

Об этих и других новшествах подробнее — в материале "Страны".

Новые правила бронирования от мобилизации

С 1 декабря в Украине изменятся правила бронирования работников.

Все предприятия, имеющие статус критических по состоянию на 1 декабря сохраняют его до 28 февраля 2025 года. После этой даты статус "критичности" придется переподтверждать. До конца февраля Кабмин должен разработать новые критерии этого статуса - и они будут явно тяжелее.

Некоторые из них ужесточились уже сейчас. Чтобы бронировать людей, предприятие должно отвечать трем критериям:

1. Средняя зарплата на предприятии не менее 20 тысяч гривен (по словам главы Минцифры Федорова, новых работников смогут бронировать сразу, никаких сроков отрабатывать не нужно. Но зарплата у работника должна быть со старта более 20 тысяч гривен).

Отметим, что требование по зарплате не касается коммунальных и государственных учреждений. Подобное исключение скорее всего является попыткой заставить людей активнее трудоустраиваться в ведомства с низкой зарплатой, где резко не хватает персонала.



2. Отсутствие налоговых долгов.

3. Третий критерий выбирает само предприятие из перечня:

- резидентство в «Дие»,

- 1,5+ млн евро уплаченных налогов за год,

- 32+ млн евро поступлений,

- важность для национальной экономики или нужд теробщины.

Кроме того, с 1 декабря бронирование будет только онлайн.

В частных компаниях говорят, что новые требования потянут не все, поэтому количество забронированных может уменьшиться в целом как минимум на 10-15% (а это порядка 100-150 тысяч человек), а, возможно, и значительно больше. Сейчас число освобожденных от мобилизации по брони составляет примерно миллион человек.

При этом бизнес прогнозирует увеличение коррупционных схем по подтверждению критического статуса и права на бронь. Все подробности — в материале "Страны": "Кормушку сделают вечной".

Ликвидация МСЭК

МСЭК лишатся своих полномочий 31 декабря 2024 года.

Этому предшествовали многочисленные и многомиллионные коррупционные скандалы, связанные с незаконным оформлением инвалидности для отсрочки от мобилизации.

С 1 января 2025 года медико-социальные экспертные комиссии заменят экспертные команды из практикующих врачей.

Согласно принятому закону, деятельность комиссий изменится так:

— будет возможность онлайн-участия в заседаниях МСЭК;

— инвалидность будут устанавливать не путем личного присутствия, а предоставляя документы для экспертизы;

— информацию о результатах МСЭК внесут в электронную систему здравоохранения (ЕСОЗ) для упрощения доступа врачей и прозрачности.

Повышение налогов

С 1 декабря вступит в силу закон о повышении налогов. Документ, который был принят Радой ещё в октябре, после после долгой паузы подписал Владимир Зеленский.

Основные изменения:

— с момента вступления закона в силу повышается ставка военного сбора с 1,5% до 5% для наемных работников. При этом для служащих ВСУ, СБУ, СВР, ГУР МО, Нацгвардии, пограничников, УГО и Госслужбы спецсвязи ставка остается 1,5%. Освобождение от сбора сохраняется для тех, кто выполняет боевые задания;

— ⁠с 1 октября военный сбор для всех ФЛП I, II и IV групп устанавливается в размере 10% от минимальной зарплаты (то есть 800 гривен ежемесячно);

— ⁠для ФЛП и юрлиц III группы единого налога военный сбор с 1 октября будет в размере 1% от дохода;

— отчетность по НДФЛ, военному сбору и ЕСВ с 1 января 2025 года становится ежемесячной, а не ежеквартальной;

— ставка налога на прибыль для банков вырастет до 50% за 2024 год. Со следующего года растет ставка налога на прибыль для финансовых организаций (кроме страховых);

— с каждой автозаправки вводятся ежемесячные авансовые взносы по налогу на прибыль (если владелец юрлицо) и подоходному налогу (если владелец физлицо) в размере от 30 до 60 тыс. грн;

— для валютных обменников авансовые взосы по НДФЛ привязали к евро;

— на 14% растет минимальное налоговое обязательство для сельскохозяйственных земель. Установлена также минимальная сумма за гектар пашни — 1400 гривен;

— отмена упрощенной системы для IV группы предпринимателей, если задолженность по минимальному налоговому обязательству превышает два квартала;

— повышение ставки рентной платы за добычу щебня, песка и каолина;

— на 50% возрастут минимальные розничные цены на вина, коньяки и вермуты;

— освободят от налогообложения деньги, начисленные по программе "Национальный кешбек";

— до конца военного положения освобождают от подоходного налога иностранную помощь, которую получают украинцы за рубежом. То есть, беженцы не должны будут платить в Украине налоги с пособий, получаемых в ЕС.

Детальнее "исторический" рост налогов мы анализировали здесь.

"Вовина тысяча"

С декабря украинцы смогут получить разовую выплату в 1000 грн, анонсированную Владимиром Зеленским.

Деньги можно будет потратить на коммунальные услуги, лекарства, книги, образование, донаты и другие нужды. Выплаты для детей оформляют через "Дію" родители.

Программа будет действовать в течение декабря, января и февраля, а воспользоваться полученной помощью можно будет до конца 2025 года.

Это решение президента вызвола неоднозначную реакцию.

В TikTok начали массово публиковать ироничные видео по поводу "Вовиной тысячи".

На них показаны кадры роскошной жизни (отдых на островах, покупки дорогого алкоголя и прощание с бедностью) с подписью: "Как ощущается жизнь, когда получил 1000 грн от Зеленского".

Оппозиция заявляла, что что выплата тысячи гривен — это "откровенное издевательство" на фоне поднятия налогов, мизерных зарплат в бюджетной сфере и нехватки денег на армию.

6500 грн на зимние вещи

Семьям ВПЛ и малообеспеченным в декабре предоставят разовую выплату в 6 500 грн на каждого ребенка. Также помощь предусмотрена для лиц с инвалидностью I группы.

Власти сообщили, что средства будут начислены для покупки детям зимней одежды и обуви. Выплаты будут начислены автоматически. В Минсоцполитики сообщили, что деньги поступят на карточки указанных категорий в течение декабря. Обращаться за ними не нужно.

Отметим, что эту инициативу Кабмин решил внедрить сразу после того, как разразился скандал вокруг переселенцев.

Ряд нардепов от правящей партии "Слуга народа" еще с октября начали заявлять , что переселенцы десятками тысяч возвращаются на оккупированные Россией территории, поскольку не могут выжить в регионах, подконтрольных Украине. Люди получают очень мало поддержки от государства (большинство из них лишилась регулярных выплат от государства) и не в состоянии оплатить себе даже крышу над головой.

Заявлялось, что уже 150 тысяч переселенцев таким образом уехали домой, но на Банковой эти цифры опровергли и вообще раскритиковали такие разговоры как "вражескую пропаганду".

Тем не менее, после этого скандала Кабмин ввел с января субсидию на аренду жилья для ВПЛ, а с декабря решил выделить детям переселенцев деньги на зимние вещи.

Детальнее эту проблему мы анализировали здесь.

Повышение пенсий по возрасту

В декабре возрастные надбавки получат украинцы, которым исполнится 70, 75 или 80 лет. Сумма доплат:

70–74 года: плюс 300 грн;

75–79 лет: плюс 456 грн;

от 80 лет: плюс 570 грн.

Запуск новых маршрутов "Укрзализныци"

С 15 декабря запускаются международные маршруты:

Киев — Будапешт;

Киев — Чоп — Братислава.

Кроме того, "Укрзализныця" откроет продажу билетов в купейные вагоны Львов — Кишинев, они будут беспересадочными.

Зимние каникулы в школах

Рекомендованный период каникул — с 30 декабря 2024 года по 10 января 2025 года.

Однако регионы могут самостоятельно регулировать график из-за риска блэкаутов.

Так, в Киеве новогодние каникулы запланированы с 23 декабря 2024 года по 11 января 2025 года.

Усиление ответственности за домашнее насилие

19 декабря вступит в силу закон о предотвращении домашнего насилия.

Документ в том числе предусматривает:

Увеличение срока задержания обидчика до 12 часов;

Признание детей, страдающих от насилия, потерпевшими;

Введение коррекционных программ для обидчиков.

Открытие Подольского моста в Киеве

С 1 декабря движение по Подольскому мостовому переходу в Киеве будет открыто для легковых автомобилей и городского транспорта.

До этого там разрешили ездить только спецтранспорту и пассажирскому автобусу № 111.

Для большегрузного транспорта, как и прежде, мост пока остается закрытым.