В последние недели прозвучала целая серия заявлений от украинских официальных лиц о том, что украинцы массово возвращаются на захваченные РФ территории.



Об этом, в частности, заявляла глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, критикуя хронический дефицит средств, выделяемых на программу "еВидновлення".



Говорил об этом и мэр Мариуполя Вадим Бойченко, по словам которого в город вернулись уже 30% жителей, уехавших оттуда после начала войны. Причиной этого он назвал отсутствие ощутимой помощи переселенцам со стороны государства, в частности, с жильем.



А недавно нардеп от "Слуги народа" Максим Ткаченко заявил, что на оккупированные территории вернулись 150 тысяч человек, из них только в Мариуполь - 70 тысяч. Правда, сегодня он свои слова опроверг, заявив, что это было "необоснованное и эмоциональное предположение".



Выступила с опровержением данных о массовом возвращении людей и заместитель главы Офиса президента Ирина Верещук.



Тем не менее эта дискуссия создала впечатление, что дыма без огня не бывает.

Какова реальная ситуация с переселенцами?



Из общения в последние месяцы журналистов "Страны" с переселенцами с захваченных россиянами территории можно сделать вывод, что желающих вернуться много.

Правда, далеко не все из них намерены оставаться жить в оккупации. Одним из главных мотивов является желание оформить по российским законам право собственности на недвижимое имущество, а затем его продать и вернуться жить в Европу или в Украину. Либо, если жилье разрушено, подать документы на компенсацию. Но все это невозможно без получения российского гражданства, для чего необходимо въехать на территорию РФ. Более того, как мы уже писали, российские власти угрожают конфискацией так называемого безхозного жилья, под которое подпадает в том числе недвижимость, не переоформленная по российским законам.

Для очень многих людей вопрос оформления квартиры стоит остро, и они готовы ради этого ехать в Россию. Жилье потом можно будет продать. Тем более что в том же Мариуполе, который россияне сейчас активно восстанавливают, цены на квартиры, как заявлял еще в начале года советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, в два раза выше, чем были до полномасшабной войны. А сейчас они еще больше выросли. И даже однокомнатную квартиру можно продать за десятки тысяч долларов.



Более того, Андрющенко признался, что и сам, будь такая возможность, продал бы квартиру в Мариуполе. Он призывал поступить так других горожан.

"Я бы с удовольствием и без малейшего колебания продал бы свою квартиру в Мариуполе россиянам. Получив таким образом досрочную репарацию. А после возвращения снова, без сомнения, вернул бы ее себе обратно. Это справедливость в реальном мире. Поэтому если у вас есть такая возможность, делайте. Честно", - писал Андрющенко.



То есть "квартирный вопрос" - один из основных мотивов для украинцев стремиться вернуться на захваченные территории, оформить паспорт РФ и право собственности на жилье по российским законам. При этом многие из тех, кто хочет провернуть такую операцию, намерены это сделать лишь с целью продать квартиру и затем уехать из России.



Но есть и те, кто, столкнувшись с трудностями обустройства в Европе или в Украине, хочет вернуться к себе домой навсегда. Либо просто очень скучают по родному городу. Способствует росту таких настроений и масштабная кампания россиян в соцсетях, которая показывает темпы восстановления Мариуполя и то, как под властью РФ "налаживается жизнь".



Кроме того, некоторые беженцы, особенно с дефицитными сейчас на российском рынке труда специальностями и при этом не нашедшие хорошую работу в ЕС, рассматривают возможность переезда в РФ.



Свой мотив поехать в Россию и получить российский паспорт есть и у пенсионеров-беженцев: чтобы оформить российскую пенсию в дополнение к украинской.

Другими словами, желающих по разным причинам поехать в РФ или на захваченные территории среди украинских беженцев действительно немало.

Но их желание сталкивается с одним огромным препятствием, которое создали сами россияне: фильтрация в аэропорту Шереметьево для граждан Украины, которую проходят далеко не все. И тем, кто ее не прошел, могут на много лет запретить въезд в Россию. Отметим, что без фильтрации в Шереметьево в РФ могут попасть украинцы, которые ранее уже оформили российский паспорт. Но если у человека есть только украинский паспорт, то фильтрация обязательна.



Точной статистики по отказам и разрешениям на въезд нет. По отзывам в соцсетях и рассказам тех, кто прошел фильтрацию, более-менее четкую картину составить трудно. Например, в начале года, судя по комментариям, вероятность пройти фильтрацию была примерно 50 на 50. С лета стали украинцы писать, что число отказов резко увеличилось, и пропускают лишь в очень редких случаях. Но в последние недели в соцсетях встречаются сообщения, что ситуация поменялась: стали пропускать больше людей, а время ожидания в большинстве случаев сократилось с нескольких суток до максимум 10-12 часов.

Повторимся, все эти сообщения не дают какой-то общей достоверной картины.



Однако очевидно, что риск непрохождения фильтрации с последующим запретом на въезд в РФ высок. Этот риск среди украинских беженцев хорошо известен. И именно он останавливает большинство из них от планов вернуться домой.



Если бы не фильтрация в Шереметьево, то поток украинцев в РФ, вероятно, был даже больше, чем 150 тысяч человек, о которых заявил Максим Ткаченко. Не исключено, что речь могла бы идти о сотнях тысяч людей.



Но пока фильтрация будет продолжаться в нынешнем формате, с высоким риском отказа, большого потока не будет в любом случае.