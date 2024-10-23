Государственная политика в вопросе поддержки переселенцев полностью провалена и "как фиговым листком" прикрывается копеечными выплатами.

Так председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк прокомментировала заявление омбудсмена Дмитрия Лубинца о том, что ВПЛ возвращаются на захваченные территории.

"Главная и базовая потребность ВПЛ – это собственное жилье. Помочь должны две государственные программы – "еВосстановление" и "еОселя". Более того, они даже синхронизированы: сертификат можно использовать в качестве первого взноса по ипотеке. Звучит мощно, но это только на бумаге", – написала она в Фейсбуке.

Как поясняет нардеп, государственная ипотечная программа "еОселя" недоступна для ВПЛ, и "лишь единицы смогли ею воспользоваться".

"В это время оккупант разворачивает масштабную информационную кампанию. Конечно, в этой кампании больше лжи и дезинформации, но уже сейчас предлагается по 45 тысяч рублей (19 тысяч гривен - Ред.) компенсации за квадратный метр разрушенного жилья. А мы тем временем проводим бесконечные форумы и круглые столы по возвращению украинцев из-за границы", – заявила Шуляк.

Отметим, что многочисленные примеры того, что ВПЛ возвращаются в свои дома в прифронтовой зоне, либо уезжают за границу действительно есть. Однако, что касается возвращения на захваченные РФ территории, то эта опция сейчас для большинства граждан Украины недоступна, так как на пути к возвращению к себе домой находится фильтрация в аэропорту "Шереметьево", через которую не проходит сейчас большая часть тех украинцев, которые пытаются въехать на территорию РФ.

Исключение составляют те люди, которые ещё до введения обязательной фильтрации успели получить российский паспорт. Они имеют возможность въехать без проверок в Шереметьево.

О том, как проходит фильтрация украинцев при въезде в РФ, мы писали в отдельном материале.