После заявления Зеленского о помощи ВПЛ в Украине его окружение обвинили во лжи
Владимир Зеленский заявил, что помощь внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) уменьшать не будут. При этом увеличение помощи президент подтвердить не смог.
Эту тему президент затронул во время сегодняшней пресс-конференции.
"Не могу подтвердить из-за вызовов, связанных с увеличением оборонного бюджета. Не могу сказать сейчас, как будем работать с выплатами, все точно будет подсчитано к концу года", – сказал Зеленский.
Между тем советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко прокомментировал в своем телеграм-канале это заявление, написав, что президента вводят в заблуждение.
"Кто-то откровенно вводит в заблуждение президента или скорее просто пи@дит, выгораживая себя. Потому что помощь уже сократили и сокращают дальше. Но, похоже, докладывают другое", – заявил Андрющенко.
Еще летом Ирина Верещук заявляла, что в Украине готовятся отменить выплаты переселенцев для 180 тысяч человек.
А с 1 декабря власти решили продлить выплаты некоторым категориям переселенцев еще на полгода без дополнительного обращения. Мы рассказывали, кого именно это коснется.