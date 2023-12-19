Владимир Зеленский заявил, что помощь внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) уменьшать не будут. При этом увеличение помощи президент подтвердить не смог.

Эту тему президент затронул во время сегодняшней пресс-конференции.

"Не могу подтвердить из-за вызовов, связанных с увеличением оборонного бюджета. Не могу сказать сейчас, как будем работать с выплатами, все точно будет подсчитано к концу года", – сказал Зеленский.

Между тем советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко прокомментировал в своем телеграм-канале это заявление, написав, что президента вводят в заблуждение.

"Кто-то откровенно вводит в заблуждение президента или скорее просто пи@дит, выгораживая себя. Потому что помощь уже сократили и сокращают дальше. Но, похоже, докладывают другое", – заявил Андрющенко.

Еще летом Ирина Верещук заявляла, что в Украине готовятся отменить выплаты переселенцев для 180 тысяч человек.

А с 1 декабря власти решили продлить выплаты некоторым категориям переселенцев еще на полгода без дополнительного обращения. Мы рассказывали, кого именно это коснется.