Кабинет министров Украины 21 ноября внес изменения в несколько правительственных постановлений относительно учета переселенцев и выплат им госпомощи.

Об этом сообщает Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Что изменится для переселенцев по решению правительства:

Переселенцы, которые некоторое время проживали за границей, могут обращаться за назначением выплат через 15 рабочих дней после возвращения в Украину. Это касается тех, кто оформляет выплаты впервые.

В случае повторного перемещения в результате обязательной эвакуации после 1 августа 2023 года лица, которые ранее получали выплаты, смогут получать помощь в течение еще 6 месяцев. Но при условии их включения в списки эвакуированных, которые утверждаются областными военными администрациями. А в случае эвакуации с помощью волонтеров или самостоятельно необходимо сообщить ОВА.

ВПЛ будут получать выплаты 3 месяца после даты завершения боевых действий (возможных боевых действий) или временной оккупации в населенных пунктах, из которых они переместились. Ранее выплаты прекращались на следующий месяц.

Неработающее лицо трудоспособного возраста при отсутствии уважительных причин в течение 3 месяцев со дня назначения выплат ВПЛ должно поспособствовать своей занятости.

Кроме того, постановление регулирует вопрос оформления справки о взятии на учет ВПЛ.

Ранее сообщалось, что переселенцев, которые сделали дорогие покупки, начали лишать соцвыплат.

Также в правительстве заявляли, что отменят выплаты переселенцев для 180 тысяч человек. В основном это коснется людей, которые находятся за границей и получают две тысячи гривен как внутренне перемещенные лица.