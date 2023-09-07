В правительстве Украины собираются провести ревизию выплат гражданам, проживающим на оккупированных территориях.

Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук в своем тг-канале.

"В ближайшее время затронутые министерства и ведомства проведут ревизию и предоставят рабочие предложения", – написала она.

Вице-премьер привела примеры тех платежей, которые могут отменить.

"Государство продолжает платить определенным категориям учителей, врачей и работников госпредприятий, а также ВПЛ на ВОТ. Также государство продолжает выплаты субсидий и льгот гражданам на ВОТ, несмотря на то, что предоставления коммунальных услуг фактически не происходит", – говорится в сообщении.

"По результатам ревизии некоторые выплаты могут быть прекращены или приостановлены", – добавила Верещук.

Ранее мы сообщали, как в Украине будут проверять получателей социальной помощи.

Власти уже приняли и еще готовятся принять ряд законодательных актов на этот счет.

Главное, на чем делается акцент, проверки на предмет выезда за границу. Все идет к тому, что граждан, которые находятся за пределами страны больше 30 дней, а это, в первую очередь, наши беженцы в Европе, могут лишить выплат.

Сначала такие нововведения приняли по внутренне-перемещенным лицам, затем - по получателям субсидий. Кроме того, Минэкономики уже подготовило похожий проект о лишении людей пособий по безработице за выезд за границу.

Известно, что в Украине собираются отменить выплаты для 180 тысяч переселенцев.