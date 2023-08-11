Кабинет министров одобрил экспериментальный проект с выплатами "Укрпочтой" пенсий и денежной помощи получателям, временно находящимся за пределами Украины в связи с военной агрессией РФ.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его словам, средства будут направляться международным почтовым переводом в период военного положения и в течение шести месяцев после его прекращения или отмены, но не более двух лет со дня введения экспериментального проекта.

"Утвержден порядок реализации экспериментального проекта. Предусмотрена возможность по желанию получателя на основании заявления получать пенсию и денежную помощь международным почтовым переводом в стране его пребывания", - добавил Мельничук.

Сегодня же НБУ разрешил "Укрпочте" осуществлять переводы для выплат пенсий и денежных пособий гражданам Украины, временно находящимся за границей.

В июне прошлого года НБУ тоже разрешил переводить средства за границу для выплат пенсий гражданам в рамках международных договоров, заключенных Украиной с иностранными государствами.

Общая численность пенсионеров - получателей выплат, судя по текущим счетам в банках, на 1 мая 2023 года составляла 8,314 миллионов человек. Остальные 2,383 миллиона пенсионеров получали выплаты через "Укрпочту". Пенсионеры за границей получают деньги на банковские карты, однако у избравших "Укрпочту" возникли проблемы.

В июле мы подробно рассказывали, как меняются выплаты для ВПЛ и пенсионеров и что это значит для украинцев.

А весной в Украине начал действовать новый закон по назначению пенсий во время войны. Мы разбирали, как он будет работать.