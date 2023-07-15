Ощадбанк отменил требование личной идентификации временно перемещенных лиц (ВПЛ) для получения пенсий и выплат.

Об этом говорится на сайте Министерства реинтеграции. Также информацию подтвердила министр Ирина Верещук в эфире телемарафона и опубликовал сам Ощадбанк.

Несколько дней назад банк сообщил, что в связи с отменой карантина возобновляется физическая идентификация ВПЛ. Для продления выплат им нужно было до 1 сентября лично явиться в отделения.

Но сегодня финучреждение заявило, что это правило отменяется.

"Временно прекращено проведение физической идентификации внутренне перемещенных лиц. Клиентам, получившим уведомление о необходимости обращения в банк для прохождения идентификации до 1.09.2023, будет дополнительно сообщено о дальнейших шагах", - говорится на сайте Ощадбанка.

По данным Минреинтеграции, сейчас правительство разрабатывает нормативные акты по этому поводу. Ирина Верещук добавила, что все выплаты переселенцам сохранятся по крайней мере до января 2024 года.

Ранее мы публиковали информацию о том, что Ощадбанк начнёт блокировать счета пенсионерам и льготникам без личной идентификации.

Мы также сообщали, как меняются выплаты для ВПО и пенсионеров и что это значит для людей.