Ощадбанк с 1 сентября 2023 года может начать блокировать счета пенсионерам и получателям соцпомощи из числа внутренне перемещенных лиц, если те не пройдут физическую идентификацию в его отделениях.



Об этом говорится в официальном сообщении госбанка, в котором тот сослался на постановление Кабмина №637 от 5 ноября 2014 года.

В этом документе заложено требование об идентификации каждые шесть месяцев, но с определенным исключением. Человеку позволялось не проходить идентификацию во время карантина по COVID-19, который с июля в Украине закончился. И, соответственно, автоматически отменены и все исключения со льготами, которые к нему привязывались.



Поэтому всем льготникам и пенсионерам нужно будет пройти лично идентификацию в Ощадбанке для дальнейшего получения госвыплат на свои счета. Для чего каждому человеку - владельцу счета необходимо явиться в банк и предъявить документы: паспорт или другое удостоверение личности, а также платежную карту или электронное пенсионное удостоверение. После этого держатель карты должен совершить хотя бы одну операцию с ней: либо просмотреть остаток по счету, либо получить наличные. Это делается для введения PIN-кода, чтобы точно подтвердить, что карта принадлежит данному владельцу. Все это нужно повторять каждые шесть месяцев.

"При отсутствии прохождения физической идентификации получателями пенсий или социальных выплат из внутренне перемещенных лиц Ощадбанк будет останавливать расходные операции по карточному счету", - говорится в официальном сообщении банка.



На практике это значит, что счет будет заблокирован - с него нельзя будет снять деньги или оплатить покупки в магазине. Однако сам счет не закроют. В информации госбанка говорится, что счет останется, а разблокировать (начать им пользоваться) его можно будет на следующий день после того, как владелец доедет до банка и пройдет идентификацию.



Сложнее всего выполнить новое требование будет украинцам, находящимся на захваченных россиянами территориях. Из-за боевых действий им чрезвычайно сложно выбираться на территорию Украины, это часто связано с риском для жизни. И очень долго и дорого - людям придется ехать в Украину через Россию и европейские страны.

Поэтому "Страна" спросила в Ощадбанке, готов ли он предоставить людям возможность пройти идентификацию в удаленном режиме - через его интернет-банкинг или мобильное приложение. Однако в госбанке сказали, что пока не могут этого сделать из-за требований правительства.



"Вопрос не в Ощаде, а в нормативных требованиях. В постановлении Кабмина указано, что владелец счета должен пройти именно физическую идентификацию. А мы всего лишь выполняем решение КМУ. Если нам разрешат удвоенную верификацию, то мы это сделаем", - сказал "Стране" заместитель председателя правления Ощадбанка Антон Тютюн, ответственный за розничный бизнес.

На текущий момент у банка нет точной информации о нахождении льготников. Поэтому там не знают, сколько из них находятся на захваченных территориях, а сколько не смогли выехать. Скорее всего, это станет известно после блокировки счетов.



Точно не известно, продолжит ли государство начислять пенсии и соцвыплаты им после блокировки их счетов.

Тютюн сказал, что Ощадбанк будет уведомлять тот же Пенсионный фонд о том, что человек не прошел идентификацию, а уже ПФ сам будет принимать решение, начислять пенсию дальше или нет. От этого зависит, будет ли копиться пенсия на счете и сможет ли человек сразу воспользоваться всеми накопленными средствами после разблокировки счета.

Ранее мы писали, что с середины мая украинцы стали чаще заявлять о необоснованных арестах своих банковских счетов. Публичные жалобы уже зафиксированы в адрес двух крупных финучреждений: "Приватбанка" и Monobank.

А НБУ с 1 августа обязал вводить номер телефона при пополнение счетов через терминалы вне зависимости от суммы.