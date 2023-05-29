Национальный банк потребовал от украинских банков и страховых компаний еще жестче проводить финансовый мониторинг. На этот раз НБУ хочет, чтобы в ходе проверок предприятий учитывались шесть признаков фиктивных предприятий из информационной разнарядки Государственной налоговой службы.

Они изложены во внутреннем письме Нацбанка №25-0005/36939, которое есть в распоряжении "Страны".

1. Вывоз компанией на экспорт сельскохозяйственной или другой стратегической продукции, происхождение которой невозможно установить.

2. Оформление экспортной продукции происходит на протяжении короткого времени большими партиями.

3. Предприятие не является производителем экспортируемой продукции, нет информации об использовании им наемной рабочей силы, складских помещений, земельных участков, оборудования, необходимых для осуществления деятельности.

4. Происходит изменение состава руководителей, учредителей компании сразу после таможенного оформления экспортируемой продукции с одновременным началом процедуры его перехода на учет в другой территориальный орган ГНС.

5. Среди учредителей, руководителей фирмы есть физлица, которые являются учредителями, руководителями, главными бухгалтерами во многих других предприятиях.

6. Налоговая отчетность в ГНС не подается.

НБУ потребовал от банков и страховщиков в рамках финмониторинга перепроверять предприятия, подходящие под эти признаки. А если подозрения в том, что это компания-оболочка подтвердятся, то присваивать им высокий уровень риска.

На практике это значит, что сначала банкиры и страховщики затребуют у подозрительных компаний дополнительные документы. А если какие-то характеристики совпадут с 6 пунктами, то быстро донесут о них в Госфинмониторинг и тот проинформирует ГНС и правоохранительные органы.

После чего финансисты отнесут предприятие в список клиентов с высоким риском. А это уже будет иметь для него прямые последствия. Страховщик откажется страховать деятельность. А для банка это будет основанием сначала для блокировки счетов, а затем и для их закрытия.

Напомним, НБУ потребовал от банков жестче проверять и блокировать интернет-платежи украинцев.

А в марте НБУ обязал все банки проверять своих клиентов на связь с РФ.