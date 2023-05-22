Национальный банк в очередной раз ограничил в правах иностранных покупателей украинского госдолга - облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ). Подняв новую волну негодования со стороны заграничных инвесторов.

Первое ужесточение правил вывода иностранного капитала из Украины произошло еще в момент полномасштабного вторжения, 24 февраля 2022 года, когда украинские власти полностью запретили нерезидентам выводить любые средства, полученные от погашений наших гособлигаций - суммы погашений + проценты. Больше года иностранцы пытались получить разрешение на вывод своих инвестиций. И в этом году Нацбанк позволил им с 1 апреля 2023 года вывести на родину проценты (купон) полученные от ОВГЗ. Только проценты, без суммы погашения самих бумаг. Однако это правило действовало совсем недолго.

В минувшую пятницу Национальный банк постановлением №68 опять ужесточил свои правила по возврату иностранных вложений от ОВГЗ. Документ вступит в силу сегодня, 22 мая. Он позволяет иностранцам возвращать на родину проценты от украинских гособлигаций только, если они владели этими бумагами не менее 90 календарных дней. Если срок меньше - их придется оставить в Украине.

Новое ограничение вызвало волну негодования среди нерезидентов, хотя и не публичную. Выяснилось, что многие из них держали в ОВГЗ свои капиталы меньше 90 дней, потому снова останутся ни с чем.

"Большинство заграничных инвесторов из-за нового правила не смогут вернуть свои капиталы на родину. Поскольку, когда наш Минфин гасил им старые выпуски по ОВГЗ, они вкладывались (на вторичном рынке) в гособлигации, по которым вот-вот наступят сроки погашения - в среднем через 30 дней. Наши власти давно обещали иностранцам послабления по выводу капиталов, с начала 2023 года, и они давно "сидят на чемоданах", потому надолго не вкладываются. Чтобы в любой момент встать и выйти из Украины. Что после нового, 90-дневного, правила стало сложнее", - рассказали "Стране" в одном из банков.

Нежелание НБУ выпускать капиталы нерезидентов за границу объясняют экономией золотовалютных резервов, ведь многие иностранцы покупали гривневые ОВГЗ, и перед возвратом инвестиций будут покупать у НБУ доллар. Хотя экономия совсем небольшая. Ранее Нацбанк оценил общий объем выплат нерезидентам процентов по гособлигациям до конца 2023 года в размере лишь $120 млн. Небольшая сумма, особенно с учетом недавнего заявления регулятора о том, что благодаря международной помощи объем его золотовалютных резервов достиг $36 млрд - максимум последних 11 лет.

"С одной стороны НБУ экономит свои валютные резервы, хотя и совсем немного, а с другой - пытаются подтолкнуть иностранцев к реинвестированию средств в Украине. К покупке новых ОВГЗ нашего Минфина. Правда, многие инвесторы отреагировали на это уже крайне негативно, и многие в гневе уже зареклись вкладываться в наши долговые бумаги. Сказали, что выполнят новые правила НБУ, но больше никогда не будут вкладываться ни во что украинское", - сказали "Стране" в одном из инвестфондов.

Ранее сообщалось, что НБУ хочет установить потолок для процентов по потребительским кредитам.

Также мы писали, что Нацбанк смягчил некоторые валютные ограничения.