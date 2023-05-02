Нацбанк Украины ввел в обращение третью памятную монету из серий "Чернобыль. Возрождение", "Флора и фауна". Она посвящена когда-то привычному, а ныне редкому и занесенному в Красную книгу Украины виду – евразийской рыси.

Численность популяции этой представительницы семьи кошачьих на территории Чернобыльского заповедника составляет до ста особей. В результате освоения лесов и прямого преследования человеком еще в XIX веке рысь стала редким животным.

Номинал монеты - 5 гривен. На ее аверсе размещены малый государственный герб Украины, надписи "Украина" и "5 гривен", символическое колесо жизни, знаменующее возрождение природы (стилизованный международный знак "Радиационная угроза", окруженный листьями и животными, популяции которых развиваются в 30-километровой зоне отчуждения ЧАЭС: черного аиста, лошади, рыси, зубра, лося, бурого медведя), а также название заповедника и год чеканки – 2023.

На реверсе монеты на фоне пейзажа изображена рысь, над которой на зеркальном фоне расположена надпись "евразийская рысь".

Летом 2021 года к пятилетию Чернобыльского заповедника НБУ выпустил монету с лошадью Пржевальского.

В минувшем августе Нацбанк выпустил новую памятную монету с бурым медведем в честь Чернобыльского заповедника.