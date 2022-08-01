Национальный банк Украины ввел в обращение с 29 июля новую памятную монету "Чернобыль. Возрождение. Бурый медведь" из серии "Флора и Фауна Украины".

Об этом сообщает НБУ, пишет в Facebook Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник.

Как и первая монета "Чернобыль. Возрождение. Лошадь Пржевальского", которая была выпущена НБУ ровно год назад, новая посвящена возрождению природы на территории Чернобыльского заповедника.

Монета изготовлена из нейзильбера номиналом 5 гривен. Ее тираж составляет 40 тысяч штук.

Кроме того, НбУ опубликовал подробную инфографику новой памятной монеты "Чернобыль. Возрождение. Бурый медведь".

Напомним, монета с лошадью Пржевальского была выпущена НБУ к пятилетию Чернобыльского заповедника.

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