Анализируем 158-й день войны в Украине.

Ситуация на фронте 31 июля

Итак, что важного сообщал сегодня Генштаб ВСУ:

1. Беларусь до 6 августа продлила проверку боевой готовности своей армии. Как считает Генштаб - для сковывания украинских сил на белорусской границе.

2. К северу от Славянска был неудачный, по данным Генштаба, штурм противника в районе Дмитровки (к северу от Барвенково). Также пытались захватить Гусаровку на трассе между Барвенково и Славянском. Там вообще в последние дни активизировался фронт, растут обстрелы и наземные штурмы.

3. Россияне пытались "улучшить тактическое положение" от Покровского в направлении Бахмута, но, как пишет Генштаб, с потерями отошли.

То есть уже пробуют наступать в сторону непосредственно Бахмута, который граничит с Покровским на востоке (между ними менее шести километров).

С мест сообщают, что бои гремят уже в 2-3 километрах к востоку от Бахмута.

Аналитики "Института изучения войны" (США) отмечают, что РФ, вероятно, отказалась от попыток штурмовать Северск и Славянск, решив сосредоточиться на Бахмуте.

4. В районе Донецка, как пишет Генштаб, было наступление на Пески с двух направлений - востока и юга. Пески в "ДНР" называют "ключом к Авдеевке", они расположены южнее укрепленного ВСУ города.

Штурм Песок, сообщают в Украине, провалился (в "ДНР" при этом утверждают, что продвинулись в этом районе).

Вечером Генштаб сообщил, что "в районе Авдеевки отдельные подразделения врага имеют частичный успех". В "ДНР" уже заявляли сегодня, что якобы выбили подразделения ВСУ с территории южного вентиляционного ствола шахты Бутовка на южной окраине Авдеевки.

Сегодня в районе Авдеевки идут мощные взрывы.

В Донецке главная тема вчерашнего и сегодняшнего дня - мины-"лепестки", которые разбросаны по всему городу. Они лежат в центральных районах - Киевском и Ворошиловском, но встречаются и на окраинах.

Местные паблики выкладывают фото и видео этих мин, которые небольшого размера и внешне действительно напоминают лепестки. До прибытия саперов их обозначают знаками, чтобы никто не подорвался - рисуют круг на асфальте, кладут камни или ветки.

Горожан в районах, где замечены мины, просят не выходить из дома и не ездить на машинах. Движение транспорта в Донецке частично остановлено. Некоторые машины уже подорвались.

Местные "власти" заявляют, что "лепестки" на город массово сбрасывают ВСУ, используя кассетные снаряды. Власти Украины официально этого пока не комментировали, но в украинских военных пабликах предполагают, что это дело рук самой "ДНР".

"Лепесток" - это противопехотная мина ПФМ-1. Используется в том числе для дистанционного минирования местности. На траве почти неразличима, на земле - малозаметна. Ущерб от нее часто бывает не смертелен, но повредить автомобиль или нижние конечности она может.

Вот, как идет разминирование.

Вечером Генштаб ВСУ также сообщил, что противник перебрасывает силы из-под Славянска на Запорожье.

На подходах к Запорожью вырыты сотни километры окопов. Город основательно приготовился к наступлению противника, заявил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

"Все время роются окопы, строятся опорные пункты. Нам помогали в их строительстве все украинские регионы. Запорожскую область защищает большое количество мотивированных и сильных бойцов", — сказал Старух в интервью "Укринформу".

Гибель Алексея Вадатурского

Сегодня всю ночь Николаев был под массированной ракетной атакой. Как заявил мэр Александр Сенкевич - "наверное самой сильной за все время". Глава Николаевского облсовета уже назвала Николаев "вторым Мариуполем".

В ходе этого обстрела погиб один из богатейших людей Украины – основатель агропромышленной компании "Нибулон" Алексей Вадатурский. С ним погибла его жена.

"Ракета прилетела прямо в дом. У него не было шансов. Он был очень упёртый и сидел в Николаеве до последнего. Хотя по возрасту у него были возможности уехать за границу", - рассказал "Стране" знакомый Вадатурского.

Дом Вадатурского после ракетного удара

В рейтинге 100 крупнейших украинских бизнесменов от Forbes он занял 15 место с капиталом в 450 миллионов долларов (2020 год). Этот предприниматель был одним из ключевых в Николаевской области.

Дом Вадатурского находится в районе Леваневцев, на территории бывшей воинской части. В 2000-х годах горсовет раздал там землю под застройку.

Гибель бизнесмена в Офисе президента назвали умышленным убийством. Такое мнение высказал помощник главы ОП Михаил Подоляк.

"Вадатурский был одним из самых крупных аграриев страны, ключевым человеком в регионе и крупным работодателем. Точное попадание ракеты не просто в дом, а в конкретное крыло – спальню – не оставляет сомнений в наведении и корректировке удара", - пишет Подоляк.

В российских телеграм-каналах обсуждают три версии. Согласно первой, это был целенаправленный удар по Вадатурскому, как-то связанный с "зерновой сделкой" либо с ролью Вадатурского в обороне Николаева (бизнесмен был одним из ключевых фигур в регионе и обладал огромным влиянием).

Вторая – на его дом рухнула украинская зенитная ракета или ее обломки. К слову, сегодня власти Николаевской области сообщали, что обстрел со стороны России был зенитными ракетами С-300 (РФ их применение по наземным целям не подтверждает).

Третья версия - целились по находящейся в том же районе военной части, но промазали

Удар по штабу Черноморского флота

Впервые за долгое время взрывы услышал и Крым. В Севастополе, как утверждают российские "власти", самодельный дрон сбросил взрывное устройство на штаб-квартиру Черноморского флота.

Вот момент взрыва.

Заряд упал во дворе штаба, шесть человек пострадали от осколков выбитых окон. Но главное - все праздничные мероприятия ко дню ВМФ, которые были запланированы в Севастополе на сегодня, отменили.

Российские следователи заявляют, что беспилотник запустили из Севастополя, и сейчас ищут того, кто это сделал.

Украина от этот события отмежевалась. Спикер Одесской ОВА Братчук назвал случившееся "откровенной провокацией". По его словам, освобождение Крыма будет проходить "не так и намного эффективнее".

ВМС Украины заявил, что это дело рук самих россиян, которые хотели найти предлог не проводить парад ко дню военно-морского флота – из опасений перед атакой ВСУ.

Военные перспективы

Крым сейчас – важная база, служащая тылом для херсонской и запорожской группировок противника.

На полуостров перебросили батальонно-тактическую группу воздушно-десантных войск России, чтобы отправить на войну в Украину, сообщил = представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий.

"Там постоянное движение. Они усилили систему противовоздушной обороны. Они понимают, что есть угроза", – заявил Скибицкий. По его данным, самолеты доставляют в Крым ракеты для комплексов С-300 и С-400.

"Постоянно на Крымский полуостров перевозят грузы военного назначения. Поэтому транспортники в Крыму – это не новость для нас... Перемещаются другие военные грузы. Перемещается личный состав", – сказал представитель ГУР.

То есть россияне либо готовятся отражать атаки Украины на юге – либо сами хотят пойти в новое наступление. Такой сценарий обсуждается в военных телеграм-каналах, как украинских, так и российских.

Муссируется две основных версии возможного наступления РФ. Первая – собственно, инициативная атака российской армии в криворожском или николаевском направлениях. Вторая – контратака после начала полномасштабного наступления ВСУ.

По этой версии, украинские войска выйдут из укреплений и завязнут на одном из рубежей российской обороны. Параллельно их будет "обрабатывать" российская артиллерия и авиация, уничтожая на открытом пространстве те силы, которые ранее находились в укрепрайонах.

И когда наступательный порыв украинской армии под этими ударами остановится, можно будет переходить в контрнаступление.

Украинская же стратегия, напомним, строится на том, что российская армия будет прижата к правому берегу Днепра в Херсоне и окружена. Для этого наносятся удары по переправам и всей логистике российских войск в Херсонской области.

Со стороны России намечается еще одна угроза, связанная с морем.

Путин заявляет, что на вооружении российского военного флота в ближайшие месяцы появятся гиперзвуковые противокорабельные ракеты "Циркон". Первым комплекс "Циркон" будет поставлен на корабль "Адмирал Горшков". Это корабль Северного флота. Но Путин сказал, что он будет выполнять задачи "в тех районах, где это необходимо".

"Циркон" может уничтожать как морские, так и наземные цели на дальности до 500 километров. Запуск ракет предусмотрен с кораблей и подлодок, приспособленных под ракетные комплексы "Калибр".

То есть, не исключено, что "Цирконы" вскоре появится и у Черноморского флота РФ, что создаст угрозу нанесения ударов этим типом ракет и по Украине.

Эхо Еленовки

Продолжается история с гибелью украинских пленных в подконтрольной "ДНР" Еленовке.

Сейчас идет работа по двум направлениям – Украина пытается получить от России тела погибших при взрыве. Также решается, каким будет расследование инцидента и кто в нем, помимо России и "ДНР" примет участие.

Но обращает на себя внимание другое.

Несмотря на массовую гибель пленных – более 50 человек – международный резонанс от события гораздо ниже, чем это можно было ожидать.

Посол Британии Мелинда Симмонс ограничилась призывом расследовать инцидент, без указания виновных. Прямого обвинения в адрес России не высказал и Пентагон, допустив даже, что это в теории мог быть и случайный украинский удар.

Представитель ведомства на брифинге 29 июля заявил следующее: "Если бы это был украинский удар, я обещаю вам, что, во-первых, они сделали это не специально (if it happened to be a Ukrainian strike, I promise you, number one, they didn't mean to do that)".

Правда, в Пентагоне допустили и то, что россияне хотят ложно обвинить украинцев в этом взрыве.

Отвечая, на вопрос, был ли удар нанесен из "Хаймарса", представитель министерства обороны США заявил, что даже если россияне предъявят обломки от его ракеты, это мало что значит, поскольку они могли собрать их в местах других прилетов и выдать за те, что ударили по Еленовке. Чтобы, соответственно, обвинить Киев.

Но дальше этих рассуждений дело не пошло, и напрямую Россию США пока ни в чем не обвинили. Хотя обычно в таких случаях ключевые союзники Украины полностью солидаризируются с позицией Киева. Который как раз прямо называет Москву виновной в совершении теракта (по украинской версии помещение с военнопленными было взорвано изнутри).

Сегодня в сводке "Института изучения войны" говорится, что "ни Россия, ни Украина не представили новых свидетельств по инциденту в Еленовке". ISW заявляет, что не может подтвердить причину или характер случившегося, хотя более вероятной для экспертов остается теория о причастности российских военных.

В общем эта история развивается не по тем законам, что мы наблюдали в последнее время. По крайней мере пока.