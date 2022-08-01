В понедельник, 1 августа, в Украине идет 159й день войны с Россией.

Россияне предпринимают попытки штурма в район Авдеевки и Песок, а также перебрасывают силы из-под Славянска на Запорожье.

В Николаеве во время массированной ночной атаки погиб один из богатейших людей Украины – основатель агропромышленной компании "Нибулон" Алексей Вадатурский. С ним погибла его жена. Ракета прилетела прямо в дом.

Подробнее об этом читайте в итогах за 31 июля.

Ниже хроника новостей за сегодня. Материал обновляется.

1 августа

10:08 Видео, как из Одессы отчаливает первый сухогруз с зерном после 24 февраля.

Зерновая сделка начала действовать.

Теперь будем следить, как судно пройдет Чёрное море и Босфор.

10:01 В Одессе крупный пожар в районе улиц Екатерининской и Жуковского.

"Продолжается спасательная операция", - заявил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

О прилетах не сообщалось.

10:00 В Бахмуте утром из-за обстрела случился пожар в квартире пятиэтажного дома.

Погибших и пострадавших в результате происшествия нет, пожар ликвидирован, сообщили в ГСЧС.

09:50 Новое видео паромной переправы в Херсонской области.

Ее обустроили российские войска после вывода из строя Антоновского моста через Днепр.

09:40 Судно Razoni с украинской кукурузой прямо сейчас покидает порт Одессы.

09:38 Первое судно с украинским зерном должно покинуть порт Одессы в 9:15, сообщил глава Мининфраструктуры Александр Кубраков.

Судно RAZONI под флагом Сьерра-Леоне отправляется в порт Триполи в Ливане по коридору, безопасность которого обеспечивают Турция и ООН.

На борту судна 26 тысяч тонн кукурузы.

Отметим, что по данным сервиса Marinetraffic, судно по состоянию на 9:25 все еще в порту.

Отметим, что сегодня в Черноморской акватории выведены крупные силы российского флота.

09:23 В результате утреннего обстрела Салтовского района Харькова погиб мужчина 72 лет, еще один 30-летний мужчина получил ранения.

Снаряды упали возле остановки и многоквартирного дома, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Также погиб 54-летний мужчина в Богодуховском районе Харьковской области.

Во время ночного обстрела 42-летнеий охранник одного из промышленных объектов Мерефы получил ранения.

09:13 Мэр Николаева Александр Сенкевич опубликовал фото последствий утренних ударов по городу.

Среди пострадавших объектов - травмпункт. Здание частично разрушено, персонал и пациенты не пострадали, сообщил он.

По информации главы Николаевской ОВА Виталия Кима, в результате обстрела, который произошел после 01:00, пострадали трое человек.

Также он сообщил, что сгорел гуманитарный склад с лекарствами и продовольствием, но обошлось без жертв.

08:54 Первое судно с зерном из Украины, которое уже отчалило из порта Одессы, направится в Ливан.

Как сообщает агентство Anadolu, корабль Razoni будет идти под флагом Сьерра-Леоне.

Судно загружено украинской кукурузой.

08:34 Российские СМИ показывают, как работает паромная переправа у Антоновского моста под Херсоном.

Судя по кадрам, военные машины с надписями "Z" перевозят рядом с гражданскими авто на украинских номерах.

Сам же мост не функционирует после удара ВСУ из "Хаймарсов".

08:32 Британская разведка в новой сводке комментирует переброску российских сил с Донбасса на юг Украины, о которой на прошлой неделе заявили в Киеве:

- В течение последних четырех дней РФ продолжала предпринимать тактические атаки на Бахмутском направлении к северо-востоку от Донецка, но продвигалась медленно.

- Россия, вероятно, перебрасывает значительную часть своих сил из северного сектора Донбасса на юг Украины.

- РФ, вероятно, корректирует оперативный план своего наступления на Донбасс после того, как не смогла добиться решающего оперативного прорыва в соответствии с планом, которому она следовала с апреля.

- Скорее всего, в России определили запорожский фронт как уязвимый участок, нуждающийся в усилении.

08:04 Во время сегодняшних обстрелов харьковской Салтовки на остановке был ранен человек, сообщил мэр Игорь Терехов.

08:03 Главное из сводки "Института изучения войны" (США) за минувшие сутки:

1. Россияне могут начать наступление на северо-запад от Изюма и Балаклеи - операции там усилены, но это также может быть маневром для пресечения аналогичных действий со стороны ВСУ.

2. Эксперты пишут, что в РФ добились "незначительных успехов в ходе наступательных операций вокруг Авдеевки". В "Институте" предполагают, что российские войска могли закрепиться на юго-восточной окраине Песок (Генштаб ВСУ этого не подтверждал).

3. На юге россияне усиливают ПВО у Антоновского моста - автомобильного и железнодорожного. Там устанавливают "радиолокационные отражатели". Также на правом берегу возле моста копают траншеи, а само сооружение уже пытаются починить, пишет "Институт" со ссылкой на спутниковые снимки.

4. В России по регионам продолжается формирование добровольческих соединений. В Ленинградской области создают два добровольческих артиллерийских дивизиона "Невский" и "Ладожский". Также там формируют мотострелковый батальон.

Платят единовременно по 200 тысяч рублей (порядка 3200 долларов), 100 тысяч рублей за месяц обучения и по 3300 рублей за день службы в Украине (порядка 50 долларов).

08:02 В Турции сообщают, что первое судно с зерном выйдет из Украины сегодня в 8:30.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, в Черном море сегодня очень много судов и авиации противника.

08:01 По обстрелам этой ночью.

Около двух часов были прилеты по разным районам Николаева, которые подтвердил мэр Александр Сенкевич.

Один из таких ударов попал на видео.

Утром о ночном ударе по Салтовке сообщил губернатор Харьковской области Олег Синегубов. По его данным, есть двое пострадавших.

08:00 Сводка украинского Генштаба на утро 1 августа. Ключевые моменты:

1. Противник ведет бои в направлении Бахмута со стороны Покровского. Атака на соседний Соледар была отбита.

2. В районе Донецка были попытки наступать на Марьинку и Пески, атаки отражены.

3. Россияне усиливают свою группировку на Криворожском направлении.

4. В акватории Черного моря увеличилось количество российской авиации и флота: сейчас там шесть носителей ракет "Калибр". Не исключено, что это как-то связано с началом действия "зерновой сделки".