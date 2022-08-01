В понедельник, 1 августа, в Украине идет 159й день войны с Россией.
Россияне предпринимают попытки штурма в район Авдеевки и Песок, а также перебрасывают силы из-под Славянска на Запорожье.
В Николаеве во время массированной ночной атаки погиб один из богатейших людей Украины – основатель агропромышленной компании "Нибулон" Алексей Вадатурский. С ним погибла его жена. Ракета прилетела прямо в дом.
Подробнее об этом читайте в итогах за 31 июля.
Ниже хроника новостей за сегодня. Материал обновляется.
1 августа
10:08 Видео, как из Одессы отчаливает первый сухогруз с зерном после 24 февраля.
Зерновая сделка начала действовать.
Теперь будем следить, как судно пройдет Чёрное море и Босфор.
10:01 В Одессе крупный пожар в районе улиц Екатерининской и Жуковского.
"Продолжается спасательная операция", - заявил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
О прилетах не сообщалось.
10:00 В Бахмуте утром из-за обстрела случился пожар в квартире пятиэтажного дома.
Погибших и пострадавших в результате происшествия нет, пожар ликвидирован, сообщили в ГСЧС.
09:50 Новое видео паромной переправы в Херсонской области.
Ее обустроили российские войска после вывода из строя Антоновского моста через Днепр.
09:40 Судно Razoni с украинской кукурузой прямо сейчас покидает порт Одессы.
09:38 Первое судно с украинским зерном должно покинуть порт Одессы в 9:15, сообщил глава Мининфраструктуры Александр Кубраков.
Судно RAZONI под флагом Сьерра-Леоне отправляется в порт Триполи в Ливане по коридору, безопасность которого обеспечивают Турция и ООН.
На борту судна 26 тысяч тонн кукурузы.
Отметим, что по данным сервиса Marinetraffic, судно по состоянию на 9:25 все еще в порту.
Отметим, что сегодня в Черноморской акватории выведены крупные силы российского флота.
09:23 В результате утреннего обстрела Салтовского района Харькова погиб мужчина 72 лет, еще один 30-летний мужчина получил ранения.
Снаряды упали возле остановки и многоквартирного дома, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Также погиб 54-летний мужчина в Богодуховском районе Харьковской области.
Во время ночного обстрела 42-летнеий охранник одного из промышленных объектов Мерефы получил ранения.
09:13 Мэр Николаева Александр Сенкевич опубликовал фото последствий утренних ударов по городу.
Среди пострадавших объектов - травмпункт. Здание частично разрушено, персонал и пациенты не пострадали, сообщил он.
По информации главы Николаевской ОВА Виталия Кима, в результате обстрела, который произошел после 01:00, пострадали трое человек.
Также он сообщил, что сгорел гуманитарный склад с лекарствами и продовольствием, но обошлось без жертв.
08:54 Первое судно с зерном из Украины, которое уже отчалило из порта Одессы, направится в Ливан.
Как сообщает агентство Anadolu, корабль Razoni будет идти под флагом Сьерра-Леоне.
Судно загружено украинской кукурузой.
08:34 Российские СМИ показывают, как работает паромная переправа у Антоновского моста под Херсоном.
Судя по кадрам, военные машины с надписями "Z" перевозят рядом с гражданскими авто на украинских номерах.
Сам же мост не функционирует после удара ВСУ из "Хаймарсов".
08:32 Британская разведка в новой сводке комментирует переброску российских сил с Донбасса на юг Украины, о которой на прошлой неделе заявили в Киеве:
- В течение последних четырех дней РФ продолжала предпринимать тактические атаки на Бахмутском направлении к северо-востоку от Донецка, но продвигалась медленно.
- Россия, вероятно, перебрасывает значительную часть своих сил из северного сектора Донбасса на юг Украины.
- РФ, вероятно, корректирует оперативный план своего наступления на Донбасс после того, как не смогла добиться решающего оперативного прорыва в соответствии с планом, которому она следовала с апреля.
- Скорее всего, в России определили запорожский фронт как уязвимый участок, нуждающийся в усилении.
08:04 Во время сегодняшних обстрелов харьковской Салтовки на остановке был ранен человек, сообщил мэр Игорь Терехов.
08:03 Главное из сводки "Института изучения войны" (США) за минувшие сутки:
1. Россияне могут начать наступление на северо-запад от Изюма и Балаклеи - операции там усилены, но это также может быть маневром для пресечения аналогичных действий со стороны ВСУ.
2. Эксперты пишут, что в РФ добились "незначительных успехов в ходе наступательных операций вокруг Авдеевки". В "Институте" предполагают, что российские войска могли закрепиться на юго-восточной окраине Песок (Генштаб ВСУ этого не подтверждал).
3. На юге россияне усиливают ПВО у Антоновского моста - автомобильного и железнодорожного. Там устанавливают "радиолокационные отражатели". Также на правом берегу возле моста копают траншеи, а само сооружение уже пытаются починить, пишет "Институт" со ссылкой на спутниковые снимки.
4. В России по регионам продолжается формирование добровольческих соединений. В Ленинградской области создают два добровольческих артиллерийских дивизиона "Невский" и "Ладожский". Также там формируют мотострелковый батальон.
Платят единовременно по 200 тысяч рублей (порядка 3200 долларов), 100 тысяч рублей за месяц обучения и по 3300 рублей за день службы в Украине (порядка 50 долларов).
08:02 В Турции сообщают, что первое судно с зерном выйдет из Украины сегодня в 8:30.
Напомним, по данным Генштаба ВСУ, в Черном море сегодня очень много судов и авиации противника.
08:01 По обстрелам этой ночью.
Около двух часов были прилеты по разным районам Николаева, которые подтвердил мэр Александр Сенкевич.
Один из таких ударов попал на видео.
Утром о ночном ударе по Салтовке сообщил губернатор Харьковской области Олег Синегубов. По его данным, есть двое пострадавших.
08:00 Сводка украинского Генштаба на утро 1 августа. Ключевые моменты:
1. Противник ведет бои в направлении Бахмута со стороны Покровского. Атака на соседний Соледар была отбита.
2. В районе Донецка были попытки наступать на Марьинку и Пески, атаки отражены.
3. Россияне усиливают свою группировку на Криворожском направлении.
4. В акватории Черного моря увеличилось количество российской авиации и флота: сейчас там шесть носителей ракет "Калибр". Не исключено, что это как-то связано с началом действия "зерновой сделки".