Украина ограничит отгрузку зерна до трех судов в день на ближайшие две недели в связи с вопросами безопасности.

Об этом в комментарии агентству Bloomberg сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Министр добавил, что после проверки безопасных маршрутов в так называемом тестовом режиме экспорт зерна может достичь трех миллионов тонн в месяц примерно через четыре-шесть недель.

Напомним, в Стамбуле ожидают, что первое экспортированное украинское зерно прибудет в Турцию 3 августа.

Ранее мы писали, что в Минагрополитики спрогнозировали более миллиарда долларов в месяц от экспорта украинского зерна через порты.

Война в Украине продолжается уже 159-й день. "Страна" следит за событиями 1 августа в обновляемом материале.

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