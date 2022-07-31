Уже в среду, 3 августа, первое экспортированное украинское зерно прибудет в Турцию. Телеканал CNN Türk сообщил, что к этому дню первый караван в составе 16 сухогрузов с зерновыми из Украины достигнет территориальных вод Турции.

По информации телеканала, караван будут сопровождать беспилотники. Кроме того, прохождение судов с зерном будут отслеживать с помощью спутников представители стамбульского Совместного координационного центра.

Как передает телеканал, по инициативе Анкары первые суда с зерном проследуют к берегам Сомали. Минобороны Турции в воскресенье сообщило о завершении технических работ по организации вывоза зерна с Украины, которое планируется начать в сжатые сроки.

Напомним, вывоз украинского зерна стал возможным благодаря тому, что в Стамбуле 22 июля был подписан пакет документов, который открывает зерновой коридор из Украины и гарантирует безопасность транспортировки украинского зерна по Черному морю. Гарантами выступили ООН и Турция.

Однако менее, чем через сутки после подписания договора, гарантирующего безопасность, РФ ударила по порту Одессы. Но несмотря на удар Украина все равно планирует вывозить из портов Одесской области 3 миллиона тонн зерна каждый месяц.