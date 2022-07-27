В турецкой столице начал работу совместный координационный центр по контролю за экспортом украинского зерна.

Соответствующее видео публикуют российские СМИ.

На кадрах видно, что украинская и российская делегации сидят за столом напротив друг друга. Третья сторона - Турция. Переговоры проходят под контролем представителей ООН.

Напомним, ранее в Стамбуле подписали соглашение по экспорту украинского зерна. Согласно соглашению, инспекционные группы, которые будут проверять суда идущие из и в украинские порты на предмет наличия оружия и прочих запрещённых к перевозке товаров, будут состоять из представителей всех сторон соглашения.

Ранее в Турции сообщили о старте зерновой сделки. Скоро первое судно покинет украинский порт.

Вместе с тем, в октябрю Украина может выйти на довоенный ежемесячный уровень экспорта зерна.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 154-й день. "Страна" следит за главными новостями 27 июля в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как сейчас в Украине проходит мобилизация.