В среду, 27 июля, в Украине идет уже 154-й день войны с Россией.

Основные события на фронте вчера развивались вокруг Бахмута и Углегорской ТЭС.

В "ДНР" тем временем заявляют, что ожидают захвата всей территории Донецкой области до конца августа.

Подробнее об этом в итогах за 26 июля.

Ниже хроника новостей за сегодня. Материал обновляется.

27 июля

08:50 Киев и ряд областей в зоне воздушной тревоги.

08:48 Появились фото последствий ночного обстрела Харькова.

Напомним, по итогам обстрела Индустриального района Харькова ранено шесть человек.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в 4:30 пострадал завод в Индустриальном районе, горели 10 транспортных средств.

В 4:20 ракетным ударом был уничтожен корпус учебного заведения в Кочетке Чугуевского района.

08:38 Появились первые кадры Антоновского моста после ночного удара ВСУ по нему.

Напомним, в ВСУ заявили об ударе по мосту из артиллерии, оккупационные власти Херсонской области закрыли мост для движения после ударов.

Перекрытия моста не пострадали, заявляют оккупированные "власти". Пострадало дорожное покрытие

08:37 В связи с внесением кандидатуры Костина, напоминаем, что мы на днях уже давали подробный расклад по кадровым перестановкам во власти, включая и генпрокурора.

Его можно прочитать здесь.

08:29 Генштаб ВСУ заявляет, что с 24 февраля в Украине уже погибло более 40 000 российских военных.

Сами россияне своих потерь уже давно не называют.

Также как и Украина.

В Минобороны Украины заявили, что число потерь ВСУ является государственной тайной.

09:21 Ещё фото удара по Авдеевке. Вид со стороны подконтрольной "ДНР" Ясиноватой.

Как мы уже сообщали, со стороны Донецка сегодня началась мощная канонада в сторону позиций ВСУ.

09:20 В Донецкой области из-за боевых действий обесточена Карловская фильтровальная станция, сообщил мэр Покровска Руслан Требушкин в Telegram.

Водоснабжение будет восстановлено после завершения ремонта.

Карловская фильтровальная станция обеспечивает водой города Белозерское, Белицкое, Горняк, Доброполье, Мирноград, Новогродовка, Покровск, Селидово, Украинка, а также поселков городского типа: Александровка, Водянское, Вишневое, Желанне, Кураховка, Святогоровка, Острый, Цукурино, Балаган, Беззаботовка, Григоровка, Зоряное, Водяное, Орловка, Ласточкино, Проминь, Нововодяное, Светлое, Иверское, Николаевка, Мироновка, Петровка, Лисовка.

09:17 Нардеп Александр Бакумов сообщил о внеочередном заседании комитета по правоохранительной деятельности.

Там будут рассматривать представление на нового генпрокурора, которое Зеленский сегодня внёс в Раду.

Президент предлагает назначить на эту должность нардепа от "Слуги народа" Андрея Костина.

09:12 В Донецке с утра слышна мощная канонада, очевидцы сообщают о звуках исходящих, сравнивая стрельбу с артподготовкой.

Телеграм-каналы публикуют фото "прилетов" в соседней с Донецком Авдеевке.

Одновременно с тем, "власти" "ДНР" сообщают об ударах по Донецку. Сообщается, что с утра по городу выпущено 10 ракет из установки БМ-21 "Град" и 6 снарядов калибром 152 мм.

08:47 Зеленский внёс в Раду предложение назначить нардепа Андрея Костина генпрокурором Украины.

08:40 По итогам обстрела Индустриального района Харькова ранено шесть человек, сообщил мэр Игорь Терехов.

Также был прилет в Новобаварском районе, там обошлось без пострадавших.

08:26 Николаев с утра снова под обстрелом, сообщил губернатор Виталий Ким.

"Попадание были в промышленную зону и ремонтное предприятие. Также повреждено здание и частный транспорт. Предварительно без жертв и пострадавших", - написал Ким в телеграм-канале.

08:25 ВСУ подтвердили ночные удары по Антоновскому мосту под Херсоном.

"Работа нашей артиллерии настолько щепетильна и ювелирна, что больше направлена на деморализацию войска противника. Потому удары по Антоновскому мосту были. Но они были филигранными", - заявила в эфире телемарафона глава пресс-службы командования "Юг" Наталья Гуменюк.

Напомним, в оккупационной "администрации" признали попадания по мосту и закрыли его для движения. При этом говорят, что ни опоры, ни перекрытия поста не пострадали.

08:16 Иран согласился экспортировать в Россию детали и оборудование для самолетов. Соответствующее соглашение уже подписано, сообщил представитель управления гражданской авиации Ирана Миракбар Разави.

Ранее в Белом доме говорили, что Тегеран готовится продать Москве сотни боевых дронов. А на днях по телеграм-каналам прошла информация, что первая партия беспилотников "Шахид" уже прибыла в РФ.

Но, судя по всему, формально Иран поставляет России детали для гражданской авиации. То есть продажа беспилотников или комплектующих к ним пока подтверждений не имеет.

08:10 А Борис Джонсон тем временем не хочет покидать большую политику и метит на пост генсека НАТО.

Об этом сообщает The Guardian. Издание пишет, что нынешний генсек Йенс Столтенберг уходит в отставку в сентябре, и правящие в Британии консерваторы поддержали выдвижение вместо него кандидатуры Джонсона.

Впрочем, британские военные в интервью газете говорят, что Джонсон станет на этом посту "позором нации" из-за своего характера и личных качеств.

В то же время его кандидатура может получить поддержку США из-за недоверия к представителям стран Евросоюза. А также из-за "ястребиной" позиции Джонсона по Украине.

В общем, пока, видимо, рано списывать "Джонсонюка" со счетов.

08:09 Антоновский мост под Херсоном после ночного обстрела перекрыли для движения, сообщили в оккупационной "администрации".

Там сообщают, что опоры и перекрытия моста не повреждены, но дорожное полотно пострадало.

08:08 Подтверждается информация о гибели 12 сахалинских омоновцев под Лисичанском, о чем 23 июля сообщало управление стратегических коммуникаций ВСУ.

Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко сообщил вчера в своем телеграм-канале, что "в ходе специальной военной операции на территории Украины погибли 12 наших земляков".

Судя по данным украинской стороны, кто-то сдал дислокацию россиян под Лисичанском, и туда нанесли ракетный удар. Есть также видео с места обстрела.

08:07 Чистая прибыль Google за первое полугодие упала на 11%. Таковы данные отчетности компании Alphabet, которая владеет поисковиком и другими сервисами, в частности, видеохостингом YouTube.

Это связывают как с падением доходов, так и ростом операционных расходов. Есть ли какая-то связь с уходом Google из России - не сообщается.

Но в апреле, когда впервые прошла информация о падении доходов IT-гиганта, западные СМИ увязывали это как с падением продаж рекламы в России (1% от общей прибыли Google), так и в Европе, где начался кризис из-за роста цен на энергию и продовольствие.

08:06 Подробности утреннего обстрела Харькова, о котором сообщал мэр Игорь Терехов.

ГосЧС информирует, что были повреждены административные здания, учебное заведение и другие объекты.

"В результате обстрела произошел один пожар в Индустриальном районе города Харькова. На парковке предприятия загорелось сразу десять автомобилей. Площадь пожара составила около 100 кв.м", - заявили спасатели.

Пожар, по их данным, уже ликвидирован.

08:05 Днепропетровская область ночью была под обстрелами.

По Никопольскому району враг дважды ударил из "Градов". Выпустил до 40 снарядов. В Марганце ранена 54-летняя женщина. Она находится в больнице.

В городе повреждены 8 пятиэтажек, больница, детский сад и транспорт промышленного предприятия, сообщил губернатор Резниченко.

Зеленодольскую громаду обстреляли из ствольной артиллерии. В Большой Костромке повреждена линия электропередач. Село отчасти без света.

08:04 Сводка украинского Генштаба на утро 27 июля. Основное:

1. В Харьковской области враг активно наводит понтонные переправы для улучшения своей логистики.

2. Под Северском - очередной штурм в районе Верхнекаменского, но, как говорят в штабе, противник отошел.

3. Под Бахмутом россияне вели стрелковые бои в районе Соледара. Южнее они атаковали Семигорье и Кодему, там сейчас идут бои.

В Семигорье ВСУ могли отойти из района предположительно захваченной Углегорской ТЭС, как сообщал сегодня американский "Институт изучения войны".

4. В Херсонской области противник атаковал в районе села Белогорка на восточном левом берегу Ингульца, но был отброшен.

В сводке ничего не говорится об освобождении Андреевки и Лозового в этом районе, о чем ночью заявляло оперкомандование "Юг".

08:03 "Институт изучения войны" (США) анализирует ситуацию вокруг Бахмута, где вчера шли наиболее напряженные бои.

Эксперты предполагают, что Украина потеряла Берестовое на трассе из Бахмута в Лисичанск.

Из этого села россияне будут двигаться в сторону Бахмута через Соледар. Возле которого россияне также ведут бои (российские источники сообщали вчера о захвате Покровского к югу от Соледара).

К югу от Бахмута подтверждаются данные о захвате (или частичном захвате) силами ЧВК "Вагнера" Углегорской ТЭС, откуда украинские войска могли отойти в Семигорье.

На картах "Института" указано, что район электростанции, а также поселка Новолуганское рядом с ней уже в зоне контроля РФ.

08:02 Оперативное командование "Юг" сообщило об освобождении сел Андреевка и Лозовое на севере Херсонской области, на левом берегу Ингульца.

О том, что россияне контратакуют Андреевку, Генштаб ВСУ сообщал еще на прошлой неделе. То есть уже тогда этот населенный пункт был, видимо, под контролем украинских войск.

Командование "Юг" сегодня ночью сообщило, что украинская авиация поразила в районе Андреевки опорный пункт российских войск. Таким образом, село считается освобожденным.

В Лозовом ВСУ закрепили свои позиции несколькими днями ранее, говорится в сводке.

08:01 Антоновский мост под Херсоном не разрушен, однако по нему были прилеты.

Об этом заявил в ночном видеообращении назначенный Россией "замглавы администрации" Кирилл Стремоусов.

Удар по мосту, который ведет через Днепр в районе Херсона, произошел вчера около полуночи. Это уже не первый обстрел данной переправы украинскими войсками.

08:00 В Харькове произошел обстрел Индустриального района. После двух прилетов есть разрушения. Спасатели разбирают завалы.

Жертв пока не обнаружено, по предварительной информации мэра Игоря Терехова.