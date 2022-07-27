Анализируем 154-й день войны в Украине.

Ситуация на фронте 27 июля

Уже который день подряд основные события на Донбассе закручиваются вокруг Бахмута.

Утром Генштаб сообщил, что россияне вели стрелковые бои в районе Соледара - этот город находится в 8 километрах к северо-востоку от Бахмута, на трассе в сторону Лисичанска.

Американский Институт изучения войны добавляет, что по этой дороге захвачено и село Берестовое. Но вечерняя сводка Генштаба пишет, что под ударами ВСУ россияне из Берестового отошли.

Южнее Бахмута противник, по данным Генштаба, атаковал Семигорье и Кодему, но был отбит.

В утренней и вечерней сводках не упоминается Углегорская ТЭС и поселок Новолуганское в районе Светлодарска. Но западные аналитики уже заявили, что станция, за которую с конца мая идут бои, захвачена.

Так они прокомментировали вчерашние фотографии, где на фоне проходной, а также производственных помещений, позирует ЧВК "Вагнера".

Также сегодня появились новые российские кадры с электростанции. Которая не полностью разрушена.

В том числе из ТЭС ведут свои репортажи и российские военкоры.

О захвате ТЭС заявили "Институт изучения войны" и разведка минобороны Великобритании. Американцы сообщили, что из района станции, а также из Новолуганского украинские силы отошли к Семигорью, где, как уже сообщал Генштаб, идут бои.

Сегодня пришло первое косвенное подтверждение со стороны Украины о потере Богородичного к северу от Славянска. Власти заявили, что возникшие в соцсетях слухи о возвращении под контроль ВСУ Святогорска, Богородичного, Студенка и Яровой – фейк.

Об этом сообщил глава Святогорской военной администрации Владимир Рыбалкин в ответе на запрос издания "Карачун".

В районе Донецка утро сегодня началось с артиллерийских ударов по подконтрольным ВСУ территориям - особенно много прилетов было по Авдеевке. По городу, который превращен в один из крупнейших укрепрайонов украинской армии также била фронтовая авиация.

Также сегодня мощно обстреливался Донецк.

Главное событие на южном фланге - новый удар ВСУ по Антоновскому мосту, который соединяет два берега Днепра под Херсоном. Это одна из двух артерий, соединяющих две части области.

С военной точки зрения мост имеет стратегическое значение для российских войск: его уничтожение позволяет частично отрезать правобережную группировку противника, контролирующую Херсон. После чего останется только дамба Каховской ГЭС, которая тоже простреливается Украиной.

На данный момент мост не уничтожен, однако закрыт для проезда: судя по видео, там серьезно повреждено дорожное покрытие и есть около десятка пробоин. Перекрытия моста и опоры не разбиты.

Кроме Антоновского моста украинские военные ударили также по железнодорожному мосту через Днепр, заявили назначенные россиянами "власти" Херсонской области. "Чуть выше по течению есть железнодорожный мост, туда тоже две ракеты прилетело", - заявил "глава Херсонской областной администрации" Владимир Сальдо.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк после ударов по переправам посоветовал россиянам самим покинуть побыстрее Херсон. "Третьего предупреждения может и не быть", - написал Подоляк.

О том, что стратегия украинских войск заключается в перерезании коммуникаций российской группы войск на правом берегу Днепра с принуждением их к отступлению на левый берег, пока еще не все мосты разрушены, "Страна" уже рассказывала.

В российских телеграм-каналах на этот счет звучат мнения, что уничтожить обе переправы полностью дистанционными ударами будет сложно. А "власти" региона говорят, что если мост станет непроездным, будет налажено паромное сообщение.

Параллельно продолжается переброска в Херсонскую область российской техники. Не исключено, что ее перебрасывают на правый берег на случай, если мосты разобьют и коммуникация будет усложнена. На видео - проход большой колонны через Геническ.

На севере Херсонской области идут боестолкновения на плацдарме ВСУ по левому берегу Ингульца.

За минувшие сутки противник атаковал в районе села Белогорка, но был отброшен, сообщил Генштаб. В том же районе оперативное командование "Юг" сообщило об освобождении сел Андреевка и Лозовое (в сводках Генштаба этот факт не упоминался).

Военно-технические перспективы

Продолжаются военные поставки Украине. Точнее - планы их осуществлять.

Правительство Германии одобрило продажу Украине 100 самоходных гаубиц Panzerhaubitze2000, пишет Der Spiegel. Производитель оценил бюджет на 100 самоходных гаубиц в 1,7 миллиарда евро.

Этот объем во много раз превысит предыдущие поставки вооружений на сумму около 600 млн евро. Но рока не ясно, когда первые гаубицы поступят в Украину. Ожидается, что производство всех единиц займет несколько лет.

Также немцы продолжают обещать тяжелые системы ПВО.

В правительстве Германии сегодня заявили, что установка IRIS-Т приедет в Украину до конца года. Минобороны ФРГ уточнило, что сначала речь идет только о поставках одного ракетного комплекса. Это связано с ограниченными мощностями военной промышленности, которая сокращалась в последние годы из-за отсутствия спроса.

В общем, пока это не слишком высокие темпы поставок - по крайней мере, со стороны Германии.

Укрепляются и слухи о попытках России восполнить пробелы по беспилотникам за счет Ирана и даже, возможно, Турции.

Сегодня стало известно, что Иран согласился экспортировать в Россию детали и оборудование для самолетов. Соответствующее соглашение уже подписано, сообщил представитель управления гражданской авиации Ирана Миракбар Разави.

Ранее в Белом доме говорили, что Тегеран готовится продать Москве сотни боевых дронов. А на днях по телеграм-каналам прошла информация, что первая партия беспилотников "Шахид" уже прибыла в РФ.

Но, судя по всему, формально Иран поставляет России только детали для гражданской авиации. То есть продажа беспилотников или комплектующих к ним пока подтверждений не имеет. Хотя, учитывая уровень партнерства между странами, исключать того, что под видом "гражданских" запчастей будут поставляться комплектующие для дронов. Либо сами беспилотники.

Тем более, что в Иране они производятся на одном и том же авиационном заводе в городе Шахиншехр.

Тем временем, Эрдоган заявил о желании России сотрудничать в производстве беспилотников Bayraktar. А сегодня спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что на предстоящей встрече в Сочи президенты "обсудят военно-техническое сотрудничество".

Производитель Baykar Makina ранее заявлял, что не будет продавать свои беспилотники Bayraktar TB2 России. Но, судя по риторике Эрдогана, он такой вариант как раз не исключает.

Правда, с производством Bayraktar в России могут быть проблемы, так как значительная часть комплектующих в них - западного производства. И вряд ли поставщики согласятся их отправлять в РФ. Но, теоретически, нельзя исключать покупку Россию уже готовых ударных турецких беспилотников.

В общем, эта тема еще будет развиваться. А пока россияне грозят "серьезными последствиями" в случае ударов американских РСЗО "против территории России". Видимо, подразумевая и аннексированный Крым.

Газовая тревога и падение гривны

Сегодня газовые цены продолжили стремительный рост: в Европе они преодолели отметку в 2500 долларов за тысячу кубов. Это происходит на фоне сокращение поставок газа Россией через Северный поток.

И, хотя этот газопровод идет в Германию, тревогу забили уже и за океаном. Крайне алармисткая статья на этот счет вышла вчера у CNN.

Агентство пишет, что США и Евросоюз "в панике" из-за того, что Россия уменьшает поставки газа и может вообще перекрыть его этой зимой. И теперь администрация Байдена "яростно работает", чтобы на этом фоне сохранить единство Европы против России.

В понедельник "Газпром" заявил, что сократит поставки по "Северному поток" еще наполовину - до 20% его пропускной способности. Американские чиновники в беседе с CNN говорят, что Кремль тем самым привел Запад на "неизведанную территорию".

Белый дом во вторник срочно направил в Европу координатора по энергетике Амоса Хохштейна (входившего в наблюдательный совет "Нафтогаза"). Он отправится в Париж и Брюссель, чтобы обсудить планы на случай непредвиденных обстоятельств.

Снижение поставок российского газа "было нашим самым большим страхом", - заявил журналистам высокопоставленный источник. По его мнению, отключение газа Европе может бумерангом ударить по США, подняв цены на газ и электроэнергию.

"Это также станет серьезной проверкой европейской стойкости и единства против России, поскольку Кремль не проявляет никаких признаков отступления от Украины", - заявил чиновник.

Официальные лица говорят CNN, что 15-процентного сокращения потребления газа в Европе, а также роста экспорта сжиженного газа в Европу, в том числе из США, вряд ли будет достаточно, чтобы компенсировать дефицит российского топлива.

О том же пишет и британский журнал The Economist.

"Если грядущая зима будет мягкой, ЕС может выжить. Но если будет холодно, блоку придется доказать, что он может держаться вместе в трудные времена. Германия особенно должна будет демонстрировать солидарность с другими странами. Она находится в центре европейской сети газопроводов. Например, позволит ли она пустить газ в Чехию, чтобы люди там не замерзли – а свои фабрики поставить в простой? Все помнят, как в начале пандемии Германия была среди стран, которые ради своего благополучия ограничивали экспорт средств медицинской защиты", - пишет издание.

Лихорадит и украинскую экономику. Курс гривны к доллару к продолжает падать и уже закрепился как в обменках, так и на чёрном рынке на уровне выше 40 гривен за доллар.

Как говорят банкиры, на настроениях бизнеса и, отчасти, населения, негативно сказался вчерашний дефолт "Нафтогаза", который не выплатил проценты иностранным кредиторам (подробнее о причинах и последствиях дефолта НАКа мы писали здесь).

И до конца года НБУ может поднять курс доллара еще выше, говорится в публикации украинской версии журнала Forbes.

"Девальвация будет продолжаться, вопрос в ее масштабе. При правильных и скоординированных действиях НБУ, Минфина, вообще власти до конца года можно иметь не более 40 грн/$, если брать рыночный курс", - пишет издание.

Все это говорит о том, что иностранной финансовой помощи Украине начинает не хватать. И вряд ли эта ситуация резко улучшится в свете кризисных явлений на Западе (особенно с учетом путинских "газовых санкций").