В Украине поднимается дефолтная волна. Мы уже писали, что "Нафтогаз" не смог рассчитаться по евробондам, и зашел в технический дефолт. Причем, как уверяют в самом НАКе, деньги на выплаты на счетах компании были, но правительство не разрешило заплатить.

И, судя по всему, "Нафтогаз" - лишь первый в списке, за ним могут пойти остальные госкомпании. Правительство уже поручило начать переговоры по отсрочке на два года сроков погашения процентов по облигациям госкомпаний "Укрэнерго" и "Укравтодор".

На фоне этого в среде экономистов все чаще говорят о дефолте всего государства Украина. Об этом пишут и западные СМИ.

Статья на эту тему вышла в Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Западные правительства помогают Украине миллиардными грантами и обязательствами. Также, вероятно, будут проведены консультации с частными кредиторами. Но рейтинговые агентства уже вынесли свой вердикт платежеспособности страны", – сообщает издание.

Оно пишет, что Scope Ratings и более влиятельное на рынке агентство Fitch уже понизили рейтинг кредитоспособности Украины до "С", самого низкого уровня перед дефолтом.

"Киев способствует этому, запрещая госкомпании "Нафтогаз" вручать надлежащие бумаги", – пишет FAZ.

Напомним: недавно Украина как государства договорилась с другими государствами-кредиторами (Парижский клуб кредиторов) об отсрочке по выплатам по своим евробондам на 1,5 года.

То есть, формально это был первый "звоночек" дефолта.

"Было бы странно, если бы государство по долгам не платило, а госкомпании - платили", — говорит глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

То есть, по его словам, речь идет о "плановых неплатежах" — правительство намерено любой ценой не допустить оттока валюты из страны и подстраховаться на случай, если западные партнеры не смогут (или не захотят) профинансировать огромный дефицит бюджета.

"Украина не получает той финансовой помощи, на которую рассчитывала. А если стоит выбор - платить по внешним долгам или финансировать воюющую армию, то, как по мне, выбор очевиден", — говорит глава аналитического департамента компании Libertex Андрей Шевчишин.

Другой вопрос, что, в отличие от стран-кредиторов, частные кредиторы пока на отсрочку по выплате украинских долгов не соглашаются. В частности, не согласились держатели еврооблигаций Нафтогаза (из-за чего и был объявлен дефолт). Нет пока сигналов и о том, что согласны на перенос выплаты и держатели самой крупной доли госдолга Украины - еврооблигаций.

Им, судя по всему, украинские власти также платить не намерены и правительство уже предписало начать переговоры с держателями еврооблигаций о реструктуризации.

Каковы последствия всех этих процессов?

В частности, по "Нафтогазу", который должен обеспечить прохождение зимнего сезона в стране?

В профильной среде уже говорят о рисках срыва закупок газа, его подорожании и "очень холодной зиме" для украинцев. Не факт, что так и будет.

"Но, если найдутся агрессивные кредиторы, они вполне могут добиться через суды ареста активов и счетов НАКа", — говорит экономист Алексей Кущ.

Что касается возможного дефолта Украины, то тут вопросов о последствиях еще больше. Отвечаем на эти вопросы в нашей статье.

Пустой кошелек или "план по Нафтогазу"?

О дефолте "Нафтогаза" мы уже подробно писали. Компания запросила отсрочку по выплатам по евробондам на 335 млн долларов, но не получила согласия кредиторов. После чего должна была рассчитаться с крайним сроком 26 июля.

Впрочем, Кабмин не дал разрешения провести выплаты, хотя, как заверили в самом НАКе, деньги на счетах компании были. В "Нафтогазе" заявили, что теперь лишены возможности самостоятельно привлекать средства на международном рынке капитала, и таким образом "Кабмин своим запретом на выплату фактически взял на себя полную ответственность за привлечение средств, необходимых для импорта природного газа для прохождения отопительного сезона 2022/2023".

То есть, "Нафтогаз" прямо обвинил правительство в "допущении дефолта" и заявил, что Кабмину за все и отвечать.

А кредиторы не пошли на отсрочку платежей, так как знали, что деньги у "Нафтогаза" есть.

Отметим, что по поводу того, мог ли "Нафтогаз" заплатить, кто и зачем подтолкнул его к дефолту — в профильной среде обсуждаются самые разные версии.

Одни говорят о конфликте Шмыгаля и главы НАК "Нафтогаза" Юрия Витренко (последнего переодически молва сватает на должность промера вместо Шмыгаля).

Другие эксперты говорят о том, что НАК, якобы, "нарисовал" прибыль, а на самом деле денег нет".

"На самом деле ситуация в "Нафтогазе" давно непростая. Уже несколько раз компания была была на грани срыва выплат по бумагам, но в последний момент проблемы удавалось решить. С началом войны проблем стало еще больше. Нарастают долги. Только по расчетам за газ они выросли с 30 до 50 млрд гривен. Не удивительно, что компания запросила у государства 150 млрд на закупку газа на отопительный сезон", - говорит аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.

По его словам, "реальное представление о финансовой картине в НАКе имеет всего пару человек в стране" и вообще вопрос, насколько дефолт НАКа связан с его платежеспособностью.

Ведь сумма в 335 млн долларов, которую нужно было заплатить, - на самом деле сравнительно небольшая и вполне по карману НАКу, даже при том, что с финансами у компании туго.

То есть, "банкротство" "Нафтогаза" — осознанное решение Кабмина.

Как писалось выше - правительство не уверено в том, что получит от западных партнеров достаточно денег, чтоб покрыть дефицит бюджета, а потому любыми способами сейчас будет тормозить отток валюты за границу.

При этом, список госкомпаний, выплаты по долгам которых ставят на стоп, будет наверняка только расти.

"Помимо "Укрэнерго" и "Укравтодора" (по ним уже даны поручения о начале переговоров по отсрочке платежей) это могут быть "Укрзализныця", "Укрэксимбанк" и другие", - говорит Шевчишин.

То есть, пойдет эффект домино по корпоративным долгам на миллиарды. Но вернемся к этому чуть позже.

Сейчас главный вопрос, который интересует украинцев, особенно с учетом анонсированной властями "тяжелой зимы", - что будет с "Нафтогазом".

Что теперь будет с НАКом, отопительным сезоном и тарифами на газ

В каком сейчас статусе "Нафтогаз", и можно ли считать, что он уже банкрот?

"Нафтогаз еще не вышел из переговорного процесса, то есть, окончательного "нет" от инвесторов пока не получил. То есть, даже дефолтный статус с нему применим только условно - так как компания просрочила выплаты 26 июля она зашла в технический дефолт и имеет еще 30 дней льготного периода на погашение обязательств или договорённости по отсрочке. Если кредиторы на уступки не пойдут, тогда можно будет говорить о классическом дефолте: держатели бумаг получат возможность обращаться в суды за взысканием средств, и по решению судов на активы и счета компании могут наложить аресты", — отмечает Шевчишин.

То есть, пока, по его словам, "ситуация неприятная, но не критическая". При этом уже сейчас "Нафтогаз", скорее всего, не сможет одалживать средства на внешних рынках капитала, с него могут требовать предоплату за газ и транспортировку. Но все это могло быть и без дефолта - так как в Украине идет война, инвесторы крайне насторожено относятся к контрагентам, — добавил Шевчишин.

Интересно, в свое время кредит в 1,5 млрд "Нафтогазу" давали инвесторы из США и Великобритании по договорённостям с набсоветом госкомпании (который, напомним, контролировался международными партнерами).

В 2020 году была попытка перевыпустить евробонды, но сделать этого так и не удалось. И теперь, якобы, "инвесторы мертвой хваткой вцепились в 335 млн долларов" (сумма процентов, которые должен был заплатить НАК). Поэтому дадут ли они в итоге добро на отсрочку по выплатам — вопрос открытый.

"Если найдутся агрессивные инвесторы, то ситуация может плохо обернуться. Через суды реально добиться ареста активов и счетов НАКа, что может парализовать его хозяйственную деятельность. в том числе и по закупкам газа", — считает Кущ.

Впрочем, так как основной пул кредиторов - американцы и британцы, эксперты не исключают, что с ними "поработают на политическом уровне".

В то же время, как бы не обернулась ситуация с дефолтом НАКа, риски холодной зимы для украинцев никуда не исчезли. Более того, с каждым днем они только нарастают.

"С одной стороны, в Раде есть законопроект, который прописывает выделение из бюджета на газовый рынок, в том числе, напрямую "Нафтогазу" 264 млрд гривен. На фоне "дефолта НАКа" и возможного срыва закупок газа убедить депутатов проголосовать за этот проект будет несложно. Плюс есть обращение правительства по поводу газового ленд-лиза к США. С другой стороны, даже если будут деньги, найти недостающие Украине 5 млрд кубов газа будет крайне сложно. Даже по рекордным ценникам (а сегодня стоимость газа в Европе достигла 2500 долларов за тысячу кубов - Ред) найти "лишний" газ на европейском рынке очень сложно. Хорошо, если удастся собрать партию в 2 млрд, но и такие объемы могут начать поступать только с августа. То есть, на зиму у нас вырисовывается "дыра" в 3 млрд кубов. Особенно сложно будет с случае полной остановки российского транзита в Европу, а такие риски вполне реальны. Это значит, что есть угроза резкого падения давления в трубе, то есть, нам нужно будет больше буферного газа, которого просто нет. Не исключено, что придется идти на сознательной снижение давления в трубопроводе, "посменной" работе компрессоров и т.д. Это значит, что могут быть реальные перебой и газоснабжении. Повторюсь, эти риски существуют вне зависимости от того, в дефолте "Нафтогаз" или нет", — говорит Корольчук.

Впрочем, нардеп Ярослав Железняк говорит и о дополнительных рисках, которые появились благодаря дефолту.

"Факт технического дефолта будет еще долго (лет эдак 15) преследовать "Нафтогаз", и это повлияет на стоимость будущих долгов. Смогут взять не под 10%, а под 20% учетной ставки. А брать точно будут (такова специфика компании) и заплатим за это снова мы все", — написал Железняк в своем Телеграм.

Он не исключил, что в перспективе этот факт будет иметь влияние на газовые тарифы.

Также он отмечает, что на 3-5 млрд кубов газа, которые нужны Украине на отопительный сезон, по минимуму нужно 5 млрд долларов, которые мы рассчитывали брать у международных партнеров, а после дефолта это будет, по его мнению, сложнее.

Правда, эксперты газового рынка, что НАКу и так бы в условиях войны на мировом капитала никто ничего бы взаймы не дал. Поэтому в любом случае встал вопрос прямого бюджетного финансирования или помощи стран Запада.

А вот утверждение Железняка о том, что ситуация с дефолтом НАКа ударит по всем украинским долговым обязательствам - сомнения не вызывает.

Грозит ли Украине дефолт и что это значит

По словам Шевчишина, "Нафтогаз" — это "первая ласточка" в дефолтном списке Украины.

"Он просто был первым по срокам погашения долговых обязательств в войну. Но и остальные госкомпании, скорее всего, пойдут по тому же сценарию", - отмечает Шевчишин.

Собственно, и государство Украина, попросив отсрочку по погашению обязательств по евробондам на 1,5 года, уже сделало шаг к дефолту, что уже сказалось на рейтингах страны, которые понижены до преддефолтного уровня", - говорит Шевчишин

"Отсрочка по платежам - это фактически уже заход в технический дефолт всей страны", — добавил глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Именно тот факт, что государство оказалось на пороге дефолта, по его мнению, определяет "эффект домино" в корпоративном секторе.

"Не могут госкомпании платить по долгам, если у государства платить нечем. Это просто нелогично", — говорит он.

По мнению Алексея Куща, украинские власти должны были начать переговоры по реструктуризации госдолга еще с апреля.

"Именно тогда стало окончательно понятно, что в экономике у нас - катастрофа. А к маю-июню уже можно было выйти на определенные договоренности. Стоило бы поднимать вопрос о списании, минимум, 50% госдолга, реструктуризации остальной части на 15-20 лет, снижении процентной ставки с 7,5% до 2-3% годовых и пересмотре условий начисления доходов по ВВП-варрантам. Скорее всего, найти общий язык с кредиторами с учетом войны в Украине удалось бы. А изменение условий по погашению долгов не являются дефолтом. Поэтому сейчас ни о каком дефолте ни "Нафтогаза", ни Украины никто бы не говорил. Но время тогда упустили. Минфин до последнего платил. Госкомпании, не получая тревожных сигналов от государства, также платили, считая, что, если что-то пойдет не так, бюджет им поможет. В итоге спасали деньги частных кредиторов, вложившихся в облигации наших госкомпаний", — говорит Кущ.

Впрочем, на самом деле финансирования со стороны западных партнеров давно не хватает. Именно с этим может быть связан "план Б" по дефолтам - власти попросту пытаются придержать в стране валюту на случай, если деньги в бюджете окончательно иссякнут.

Теперь главный вопрос - согласятся ли на реструктуризацию держатели украинских еврооблигаций. Это 44% от всего внешнего госдолга. Осенью 2015 года Украина уже провернула подобную операцию, хотя и с трудом. Но тогда ситуации была более спокойная и активные боевые действия уже не велись.

"В теории есть риски получить кросс-дефолт, то есть, одномоментное предъявление кредиторами требований по погашению всех долговых обязательств. Только по внешнему долгу это более 50 млрд долларов, плюс корпоративные долги госкомпаний. Понятно, что такие выплаты Украине не по карману. А это значит, что могут начаться разбирательства в судах, арест активов и блокирование работы на внешних рынках. Не хочу даже думать о таком варианте. Скорее всего, будут достигнуты договорённости о реструктуризации. Тем более, что у Украины есть политическая поддержка стран Запада", — говорит Шевчишин.

В обычной жизни дефолт страны надолго закрывает ей доступ на рынки капитала либо делает займы очень дорогими, а инвесторы обходят такие государства стороной. Но так как в Украине идет война, мы и так не имеем доступа ни на финансовые рынки, ни к инвестициям. Будут ли последствия возможного дефолта уже после войны - вопрос пока открытый.

"С другой стороны, Украина, объявив дефолт, получает шанс избавиться от огромной долговой нагрузки и начать жизнь "с чистого листа", — говорит Кущ.