Инсайд "Страны" о стремительно надвигающемся дефолте "Нафтогаза" официально подтвердился.

Компания заявила, что правительство Украины пошло на дефолт по еврооблигациям "Нафтогаза", не дав разрешения на их погашение. При этом НАК заявляет, что теперь лишён возможности самостоятельно привлекать средства на международном рынке капитала, и таким образом "Кабмин своим запретом на выплату фактически взял на себя полную ответственность за привлечение средств, необходимых для импорта природного газа для прохождения отопительного сезона 2022/2023".

Вот официальное сообщение НАК:

"Сегодня, 26 июля 2022 года, истек срок выплат НАК "Нафтогаз" держателям еврооблигаций.

Ранее, 21 июля 2022 года, Кабинет министров Украины, действуя как общее собрание НАК "Нафтогаз Украины", своим распоряжением №625-р обязал должностных лиц компании совершать какие-либо действия при выполнении сделки по еврооблигациям компании только после отдельного согласования таких действий Кабинетом министров.

Во исполнение вышеупомянутого решения правительства, а также во исполнение обязательств национальной компании по выплатам по еврооблигациям руководство "Нафтогаза" заблаговременно обратилось в Кабмин за согласованием на осуществление этой сделки.

В своем официальном письме правительству национальная компания указала на наличие на ее счетах средств, достаточных для выплат по еврооблигациям, а также описала риски и негативные последствия для "Нафтогаза" и страны в случае жесткого дефолта по еврооблигациям компании.

В свою очередь, КМУ не предоставил должностным лицам "Нафтогаза" разрешения выполнить обязательства перед держателями еврооблигаций по осуществлению необходимых платежей для уплаты основной суммы и процентов (по выпуску 2022) и процентов (по выпуску 2024 года).

Таким образом, правительство пошло на дефолт по еврооблигациям НАК "Нафтогаз Украины".

Поскольку невыполнение обязательств по еврооблигациям практически лишило "Нафтогаз" доступа к международному рынку капитала, КМУ своим запретом на их выплату фактически взял на себя полную ответственность за привлечение средств, необходимых для импорта природного газа для прохождения отопительного сезона 2022/2023".

"Страна" писала о том, что неделю назад "Нафтогаз" просил Кабмин выделить 150 миллиардов гривен прямого финансирования на закупку газа для отопительного сезона.

Также мы сообщали, что "Нафтогаз" оставит фиксированную цену на газ для тепловиков до лета 2023 года.