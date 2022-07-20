"Нафтогаз" просит Кабмин выделить 150 млрд грн прямого финансирования на закупку газа для отопительного сезона
"Нафтогаз" направил в Кабмин письмо, в котором просит 150 млрд гривен прямого бюджетного финансирования на закупку газа для отопительного сезона.
Об этом пишет "РБК Украина".
В НАК заявляют, что привлечение таких крупных сумм на внешних и внутренних рынках сейчас практически невозможно, а потому предлагают правительству начать финансирование компании для закупки газа напрямую из бюджета.
В "Нафтогазе" предлагают сделать это путем увеличения уставного капитала компании на 150 млрд гривен.
Ранее "Нафтогаз" обратился к держателям своих еврооблигаций с предложением отсрочить выплаты процентов на два года, но отсрочки не получил, отчего над "Нафтогазом" нависла угроза дефолта.
Ранее "Страна" разбиралась, что значит угроза дефолта для "Нафтогаза" и как это скажется на отопительном сезоне.
Тем временем война в Украине продолжается уже 147-й день. "Страна" следит за главными новостями 20 июля в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 146-го дня войны. В Генштабе сообщали о боях на четырех основных направлениях: к северу от Харькова, к северо-западу от Славянска, к востоку от Северска и к востоку и югу от Бахмута. Виталий Ким заявил, что Николаев хотят закрыть на несколько дней и провести рейд против коллаборантов. Член делегации РФ на переговорах Леонид Слуцкий сказал, что условия переговоров будут ужесточены, если Украина решит их возобновить. Научный сотрудник фонда Карнеги Татьяна Становая в колонке для New York Times написала о том, что "Путин верит, что выиграет войну в Украине".
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