Компания "Нафтогаз Украины" просит держателей евробондов отсрочить выплаты по ним на два года. Стоимость бумаг - почти $1,5 млрд.

Об этом говорится в биржевом сообщении компании.

"В свете затянувшихся обстоятельств, влияющих на Украину в результате продолжающегося полномасштабного военного вторжения РФ и его воздействия на энергетическую безопасность Украины, эмитент по запросу заемщика инициировал настоящий запрос согласия, чтобы получить одобрение держателей облигаций, чтобы облегчить сохранение доступных денежных средств заемщиком для поддержки стратегических приоритетов Украины", – говорится в сообщении компании.

Как пишет Telegram-канал "Политика Страны", если держатели бумаг не согласятся на реструктуризацию, то "Нафтогаз" либо должен будет найти деньги и заплатить по прежним условиям, либо объявить дефолт.

Ранее мы писали, что "Нафтогаз" уволила советника председателя правления Олега Диденко после информации о покупке им Bentley в разгар войны.

А также, что Кабмин передал компании "Нафтогазу" 26 арестованных облгазов Дмитрия Фирташа.