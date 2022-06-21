В Нафтогаз в ближайшее время передут облгазы, принадлежащие предпринимателю Дмитрию Фирташу, заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко на пресс-конференции, сообщает "Интерфакс".

Он добавил, что, начиная с последних месяцев, фактически все бытовые потребители - 97,6% - получают газ напрямую от "Нафтогаза".

"Между нами нет посредника в виде группы Фирташа, которая никогда не была реальным поставщиком, а была посредником, не несшим тех рисков, которые обычно несут настоящие поставщики, в европейском понимании этого слова", - пояснил Витренко.

Он также отметил, что после решения правительства о передаче облгазов РДК в "Нафтогаз", они в ближайшее время перейдут в НАК.

Это почти 60% от всего рынка распределения розничного газа в Украине.

Напомним, ранее решением Печерского суда были переданы в АРМА ( Агентство по розыску и менеджменту активов) 26 газосбытовых компаний, принадлежащих Дмитрию Фирташу. АРМА затем их передала в управление компании Черноморскнефтегаз (принадлежит НАК "Нафтогаз", - Ред).

После этого в Антимонопольном комитете Украины сделали заявление, что через два месяца "Нафтогаз Украины" станет фактическим монополистом по поставкам газа населению, не имея на то соответствующего разрешения Антимонопольного комитета.