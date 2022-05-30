"Нафтогаз" для создания национальной сети АЗС получит автозаправки из российских активов
НАК "Нафтогаз Украины" получит автозаправки из российских активов для создания национальной сети АЗС. Сейчас происходит юридический процесс передачи заправок.
Об этом сообщил советник председателя правления "Нафтогаза" Алексей Рябчин в эфире телемарафона.
"Сейчас в процессе передачи около 130-140 заправок, которые были собраны из российских активов. Это юридический процесс, который займет определенное время. Действительно, президент поставил задачу "Нафтогазу", чтобы мы создали конкуренцию на рынке", - сказал он.
О каких именно заправках идет речь - не сообщается.
"Специалисты уже приступают к изучению этих объектов. Надеюсь, что летом будет окончательноо решен юридический вопрос", - добавил советник.
Ранее глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил о том, что "Нафтогазу" поставлена задача стать национальным оператором на рынке нефтепродуктов. По его словам, это будет сделано, чтобы не допустить дальнейшего повышения цен на топливо.
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