НАК "Нафтогаз Украины" получит автозаправки из российских активов для создания национальной сети АЗС. Сейчас происходит юридический процесс передачи заправок.

Об этом сообщил советник председателя правления "Нафтогаза" Алексей Рябчин в эфире телемарафона.

"Сейчас в процессе передачи около 130-140 заправок, которые были собраны из российских активов. Это юридический процесс, который займет определенное время. Действительно, президент поставил задачу "Нафтогазу", чтобы мы создали конкуренцию на рынке", - сказал он.

О каких именно заправках идет речь - не сообщается.

"Специалисты уже приступают к изучению этих объектов. Надеюсь, что летом будет окончательноо решен юридический вопрос", - добавил советник.

Ранее глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил о том, что "Нафтогазу" поставлена задача стать национальным оператором на рынке нефтепродуктов. По его словам, это будет сделано, чтобы не допустить дальнейшего повышения цен на топливо.

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Также мы подводили итоги 95-го дня войны. Продолжался штурм Северодонецка. Западнее бои приближались к Славянску. На днях Генштаб сообщал, что ВСУ начали контрнаступление на южном фронте. Вчера, по данным ВСУ, россияне там были оттеснены к Костромке. В ЕС продолжили обсуждать шестой пакет санкций против РФ, однако снова не сумели договориться об эмбарго на российскую нефть.

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