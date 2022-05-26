В Украине цена отопления вырастет втрое. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на письмо "Нафтогаза Украины".

Компания "Нафтогаз Трейдинг" в рамках трехлетних договоров планирует повысить цены на газ для предприятий тепловой коммунальной энергетики более чем в три раза - до 29 392 гривен за тысячу кубометров.

Стоимость включает НДС, с учетом тарифа на транспортировку и коэффициент, применяемый при заказе мощности на сутки вперед.

Ранее правительство обещало, что цены за отопление не будут поднимать до конца текущего отопительного сезона, то есть до апреля 2022 года. Сейчас тарифы устанавливают местные власти, а цена за отопление зависит от поставщиков в каждом регионе. Также она отличается для домов с теплосчетчиками и домов без них.

Как писала "Страна", Евросоюз готовится к полному прекращению поставок российского газа. В Украине также намерены снизить потребление газа до уровня собственной добычи и увеличить коммерческий экспорт электроэнергии в ЕС. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

"Сейчас мы планируем увеличить коммерческий экспорт. Это важно для нас, потому что на рынке электроэнергии возник дефицит из-за снижения уровня расчетов в результате войны. С другой стороны, увеличение экспорта украинской электроэнергии позволит европейским государствам в значительной степени заменить российский газ", - отметил Галущенко.

Тем временем война в Украине продолжается уже 92-й день. "Страна" следит за происходящим 26 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 91-го дня войны. В Харьковской области противник пытался выбить украинские войска из недавно освобожденных городов на севере. В Лимане Донецкой области шли бои. Нарастали обстрелы Северодонецка. Пограничники Черниговской области сообщили, что россияне снова накапливают войска и технику у границы. Мощный ракетный удар был нанесен по Запорожью.

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