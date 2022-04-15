Тарифы в Киеве до 31 мая будут заморожены на уровне прошлого отопительного сезона. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Дальнейшая корректировка стоимости будет зависеть от цены на газ, которая будет установлена на уровне государства. Сегодня мы делаем то, что можем и то, что зависит от нас", - сообщил градоначальник.

По его словам, в сложных для страны и людей условиях Киев продолжает сдерживать тарифы.

Напомним, по данным мэра Виталия Кличко, киевляне за время войны заплатили только 55% коммуналки.

Война в Украине продолжается уже 51-й день. "Страна" следит за событиями 15 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 50-й день войны. Одним из главных событий был удар украинской ракетой по российскому крейсеру "Москва". Также участились сообщения о "прилетах" на российскую территорию, которая граничит с Украиной. О них говорят российские власти, но в Киеве эту информацию опровергают и обвиняют РФ в провокации.

Кроме того, мы разбирались, какие новые виды бизнеса осваивает криминалитет в Украине в условиях войны.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 50-го дня войны в Украине.