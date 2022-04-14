Не все жители Киева оплатили счета за коммунальные услуги во время войны. Так, мэр Киева Виталий Кличко сказал, что киевляне заплатили лишь 55% сумм счетов за коммуналку.

Об этом мэр столицы заявил в эфире телемарафона.

Он поблагодарил сознательных киевлян, которые платят за коммунальные услуги во время войны, напоминая, что с этих средств оплачивается работа сотрудников коммунальных служб.

Ранее мы писали, что метро Киева продолжает постепенно возвращаться к обычному режиму работы. С завтрашнего дня, 15 апреля, поезда начнут снова ездить по обеим колеям, а интервал между ними будет сокращен до 30 минут. Раньше промежуток между поездами доходил до часа, так как по каждой ветке курсировал только один состав.

Ускорение работы метро может быть связано с большим спросом на него. Ведь по данным городского совета, две трети киевлян, которые в первые недели войны в Украине выехали из столицы, уже вернулись домой.

Также недавно Кличко заявил, что в столице, чтобы уменьшить пробки в городе, для автомобилей открыли Южный мост, который больше месяца работал только для специального и общественного транспорта.