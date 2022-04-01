Мэр Харькова Игорь Терехов объявил, что все коммунальные услуги, которые предоставляет город, с 24 февраля (день вторжения России - Ред.) и до конца войны будут списаны. Об этом он сказал при общении с работниками, которые укрепляли памятник козаку Хорьку на проспекте Науки в центре Харькова.

Видео общения опубликовал мэр.

"Коммунальные прислали автоматом, мы все спишем", - заявил Терехов.

Он добавил, что оплата за услуги будет списана с начала до окончания войны.

Напомним, что ранее мэр города говорил, что за месяц войны в Харькове разрушено около 15% жилого фонда. Российская армия разрушила 70 школ, 54 детских садика, 16 больниц. В руинах 239 админзданий. 70 школ - это треть всех школ города, а 16 больниц - это 75% государственных лечебных заведений.

Кроме того, из-за очередного обстрела Харькова войсками РФ поврежден газопровод. 34 тысячи жителей города остались без газа.

Война в Украине продолжается уже 37-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

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