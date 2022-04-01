Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что семьи погибших украинских военных получат по 15 миллионов гривен в рамках единоразовой помощи от государства.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Семьям погибших военнослужащих будет выплачена единовременная денежная помощь в размере 15 миллионов гривен", - сказал премьер-министр.

Отметим, что решение о выплатах правительство приняло 28 февраля, но распространяется оно на все время боевых действий, начиная с 24 февраля.

Напомним, 27 февраля Зеленский заявил, что украинским военным будут платить по 100 тысяч гривен в месяц до конца войны.

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