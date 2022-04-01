В Луганской области созданы еще две военные администрации в населенных пунктах - Кременская и Рубежанская. Обе они расположены в Северодонецком районе, где тяжелая военная ситуация.

Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.

На должность главы Кременской ВГА назначен Александр Дунец, а Рубежанской - Андрей Юрченко.

Александр Дунец - ранее был главой ВГА в луганском городе Счастье. Подполковник, позывной "Паук", ветеран из Закарпатской 128-й бригады.

Ранее луганский губернатор Гайдай призвал всех эвакуироваться с Луганщины, потому что враг вскоре попытается прорвать там защиту.

Война в Украине продолжается уже 36-й день. "Страна" следит за ситуацией в Киеве, Днепре, Мариуполе, Славянске в обновляемом материале.

Также мы подводили главные итоги вчерашнего дня. Российская армия проводила "перегруппировку" войск, частично перенаправляя их с киевского и черниговского направлений на Донбасс, чтобы активизировать свои действия там. Впрочем значительного снижения активности армии РФ в Киевской и Черниговской областях, анонсированного после переговоров в Стамбуле, замечено не было.

Кроме того, мы рассказывали, как Рада хочет ввести уголовную ответственность за незаконный выезд из Украины во время войны.

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О последних событиях на фронте и происходящем вокруг переговоров Украины и РФ в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.