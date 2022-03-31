Жительница Донецка Лариса в комментарии "Стране" рассказала о том, какая ситуация в городе с водообеспечением.

"Человек по 20-30 стоят в очередях за питьевой водой, которой пользуются даже в технических целях. Лимита нет, так что сколько можешь - столько и набирай. Потому что технической воды могут набрать только единицы - например, в каких-то водоемах. Мы здесь ждем дождя, как бога. Когда он идёт, то подставляем бочки и ведра под крышу, чтобы набирать воду. А в морозы мы топили снег и лед. Сейчас ездим и ищем, где вообще можно добыть воды", - говорит Лариса.

По ее словам, во многих районах Донецка вода подается раз в два дня на протяжении двух часов.

"Но не всем эта вода поступает, не до всех она доходит. Наверное, это зависит от уровня почвы и труб. Вот у нас вода течет, мы можем себе позволить быстро искупаться. А у моей подруги в другом районе если вода и появляется, то тоненькой струей - они даже ведро набрать не могут", - рассказывает жительница города.

При этом ощутимых проблем с продовольствием, электричеством и газом в Донецке нет.

"По провизии сейчас почти все есть. Но с каждым днём ассортимент уменьшается и очень заметно растут цены. Был период, когда было обесточено несколько районов. А проблемы с газом начинаются, когда сильно бомбят. В целом ситуация здесь сложная", - подытожила Лариса.

Война в Украине продолжается уже 36-й день. "Страна" следит за ситуацией в Киеве, Днепре, Мариуполе, Славянске в обновляемом материале.

Также мы подводили главные итоги вчерашнего дня. Российская армия проводила "перегруппировку" войск, частично перенаправляя их с киевского и черниговского направлений на Донбасс, чтобы активизировать свои действия там. Впрочем значительного снижения активности армии РФ в Киевской и Черниговской областях, анонсированного после переговоров в Стамбуле, замечено не было.

Кроме того, мы рассказывали, как Рада хочет ввести уголовную ответственность за незаконный выезд из Украины во время войны.

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