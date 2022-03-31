За время войны в Украине, которую 24 февраля развязала Россия, погибли уже 148 украинских детей. Еще 232 ребенка получили ранения. Такие данные приводит Офис генпрокурора.

По полученным данным больше всего пострадало детей в Киевской области (69). Далее следует Донецкая (57), Харьковская (53), Черниговская (41), Николаевская (30), Луганская (30), Запорожская (22), Херсонская (27), Киев (16), Сумская (16), Житомирская (15) области.

"12 марта 2022 года в результате обстрела детской больницы в г. Мариуполе погиб несовершеннолетний мальчик, находившийся там на лечении. Это брат маленькой гимнастки Екатерины, погибшей несколькими днями раньше", - говорится в сообщении.

Напомним, в Мариуполе погибла юная гимнастка Катя Дяченко. Девочке было всего 11 лет

Война в Украине продолжается уже 36-й день. "Страна" следит за ситуацией в Киеве, Днепре, Мариуполе, Славянске в обновляемом материале.

Также мы подводили главные итоги вчерашнего дня. Российская армия проводила "перегруппировку" войск, частично перенаправляя их с киевского и черниговского направлений на Донбасс, чтобы активизировать свои действия там. Впрочем значительного снижения активности армии РФ в Киевской и Черниговской областях, анонсированного после переговоров в Стамбуле, замечено не было.

Кроме того, мы рассказывали, как Рада хочет ввести уголовную ответственность за незаконный выезд из Украины во время войны.

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О последних событиях на фронте и происходящем вокруг переговоров Украины и РФ в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.