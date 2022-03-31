Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) озвучил общие боевые потери противника за время войны в Украине - с 24 февраля по 31 марта.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ в Facebook.

Ориентировочные потери армии России, по данным ВСУ, составили:

личный состав - около 17 500 человек,

танки - 614,

боевые бронированные машины - 1 735,

артиллерийские системы - 311,

РСЗО - 96,

зенитные комплексы - 54,

самолеты - 135,

вертолеты - 131,

автомобильная техника - 1201,

корабли - 7,

цистерн з ГСМ - 75,

БПЛА оперативно-тактического звена - 83,

спецтехника - 22,

пусковые установки ОТРК - 4.

Также в Генштабе уточнили, что указанные данные являются предварительными, поскольку подсчет усложнен высокой интенсивностью боевых действий.

Война в Украине продолжается уже 36-й день. "Страна" следит за ситуацией в Киеве, Днепре, Мариуполе, Славянске в обновляемом материале.

Также мы подводили главные итоги вчерашнего дня. Российская армия проводила "перегруппировку" войск, частично перенаправляя их с киевского и черниговского направлений на Донбасс, чтобы активизировать свои действия там. Впрочем значительного снижения активности армии РФ в Киевской и Черниговской областях, анонсированного после переговоров в Стамбуле, замечено не было.

Кроме того, мы рассказывали, как Рада хочет ввести уголовную ответственность за незаконный выезд из Украины во время войны.

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