Генштаб ВСУ рассказал о потерях РФ в Украине. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) озвучил общие боевые потери противника за время войны в Украине - с 24 февраля по 31 марта.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ в Facebook.

Ориентировочные потери армии России, по данным ВСУ, составили:

  • личный состав - около 17 500 человек,
  • танки - 614,
  • боевые бронированные машины - 1 735,
  • артиллерийские системы - 311,
  • РСЗО - 96,
  • зенитные комплексы - 54,
  • самолеты - 135,
  • вертолеты - 131,
  • автомобильная техника - 1201,
  • корабли - 7,
  • цистерн з ГСМ - 75,
  • БПЛА оперативно-тактического звена - 83,
  • спецтехника - 22,
  • пусковые установки ОТРК - 4.

Также в Генштабе уточнили, что указанные данные являются предварительными, поскольку подсчет усложнен высокой интенсивностью боевых действий. 

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Также мы подводили главные итоги вчерашнего дня. Российская армия проводила "перегруппировку" войск, частично перенаправляя их с киевского и черниговского направлений на Донбасс, чтобы активизировать свои действия там. Впрочем значительного снижения активности армии РФ в Киевской и Черниговской областях, анонсированного после переговоров в Стамбуле, замечено не было. 

Кроме того, мы рассказывали, как Рада хочет ввести уголовную ответственность за незаконный выезд из Украины во время войны.

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