17 500 военных, 614 танков, 1 735 бронемашин. Генштаб ВСУ назвал потери армии РФ в Украине
Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) озвучил общие боевые потери противника за время войны в Украине - с 24 февраля по 31 марта.
Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ в Facebook.
Ориентировочные потери армии России, по данным ВСУ, составили:
- личный состав - около 17 500 человек,
- танки - 614,
- боевые бронированные машины - 1 735,
- артиллерийские системы - 311,
- РСЗО - 96,
- зенитные комплексы - 54,
- самолеты - 135,
- вертолеты - 131,
- автомобильная техника - 1201,
- корабли - 7,
- цистерн з ГСМ - 75,
- БПЛА оперативно-тактического звена - 83,
- спецтехника - 22,
- пусковые установки ОТРК - 4.
Также в Генштабе уточнили, что указанные данные являются предварительными, поскольку подсчет усложнен высокой интенсивностью боевых действий.
Война в Украине продолжается уже 36-й день. "Страна" следит за ситуацией в Киеве, Днепре, Мариуполе, Славянске в обновляемом материале.
Также мы подводили главные итоги вчерашнего дня. Российская армия проводила "перегруппировку" войск, частично перенаправляя их с киевского и черниговского направлений на Донбасс, чтобы активизировать свои действия там. Впрочем значительного снижения активности армии РФ в Киевской и Черниговской областях, анонсированного после переговоров в Стамбуле, замечено не было.
Кроме того, мы рассказывали, как Рада хочет ввести уголовную ответственность за незаконный выезд из Украины во время войны.
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