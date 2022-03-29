Советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью для ВВС рассказал, что Украина до конца войны не может назвать свои потери, хоть знает из "с точностью почти до человека". Так как это - военная тайна и раскрытие подобной информации поможет врагу.

"Многие говорят: а почему вы Крымский перешеек не перекрыли? Потому что любое количество стоящих там войск было бы перемешано российской авиацией с песком. Что мы видели, кстати, по уничтоженным украинским колоннам в Херсонской области. Я не знаю, что там было... Но я так понимаю, их сначала отвели, потом бросили назад, чтобы удержаться, и все это было уничтожено российской авиацией. Невозможно противостоять в чистом поле авиации, у которой время подлета две минуты", - сказал советник главы ОП.

На вопрос, почему Украина не называет свои потери, Арестович ответил про военную тайну.

"Цифры, конечно, есть. Я их знаю с точностью почти до человека, но не назову. До конца войны... Потому что ни одна армия мира не признает своих потерь во время войны", - сказал Арестович.

По его словам, подобная информация также может помочь противнику оценить эффективность своих действий. На фразу о том, что Россия свои потери назвала Арестович ответил следующее:

"Так они же врут, в 10 раз занижая эти цифры. Врать и мы можем. Мы только в первый день сказали количество жертв после авианалетов. Нужно было сообщить, что первые погибшие есть, - 46 человек погибли. А дальше - это военная тайна", - сказал Арестович.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 34-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за ситуацией на фронте, переговорами в Турции и эвакуацией из горячих точек.

Также мы анализировали главные итоги 28 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Бои шли к югу от Изюма: войска РФ пытались открыть себе дорогу на север Донецкой области. Также россияне перешли к позиционной войне под Киевом и в Черниговской области. А в Bellingcat заявили, что трое членов делегации, присутствовавшие на переговорах между Россией и Украиной в ночь с 3 на 4 марта, "могли быть отравлены химическим оружием". Одной из жертв журналисты назвали Романа Абрамовича.

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О том, что произошло на 33-й день войны в Украине, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.