Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал "Стране" итоги сегодняшних переговоров с делегацией РФ. В целом он оценил встречу позитивно.

"Есть шанс на скорое завершение войны. Украина предложила отличный договор по гарантиям безопасности, в основе которого лежит усиленная статья пятая устава НАТО (нападение на одну страну равно нападению на все страны блока - Ред.). С конкретными механизмами ее реализации сильнейшими армиями", - сообщил Подоляк.

По его словам, вопрос Крыма будет обсуждаться отдельно.

"Отдельная опция. По проблематике Крыма двухсторонние переговоры. Без любых попыток применения военной силы. На 15 лет же фиксируем нынешнее положение", - объяснил Подоляк.

На вопрос "Страны", когда может состояться встреча президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина, он ответил: "Это вопрос консультаций. Но наработанный пакет документов позволяет прогнозировать эту встречу. Пока конкретного срока нет".

Также Михаил Подоляк в интервью "Стране" заявил, что в данный момент решается время для следующего раунда переговоров.

"Сейчас как раз решаем. Потому что нужно дать время "военной" и юридической подгруппам. Первая - по прекращению огня. Вторая - по юридическим аспектам договора", - сказал Михаил Подоляк.

Напомним, сегодня в Стамбуле прошел очередной раунд мирных переговоров делегаций Украины и России. После его окончания Украина озвучила свою позицию. Российская делегация заявила, что результаты переговоров в Стамбуле будут доложены Путину. Киев ждет ответ.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 34-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за ситуацией на фронте, переговорами в Турции и эвакуацией из горячих точек.

Также мы анализировали главные итоги 28 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Бои шли к югу от Изюма: войска РФ пытались открыть себе дорогу на север Донецкой области. Также россияне перешли к позиционной войне под Киевом и в Черниговской области. А в Bellingcat заявили, что трое членов делегации, присутствовавшие на переговорах между Россией и Украиной в ночь с 3 на 4 марта, "могли быть отравлены химическим оружием". Одной из жертв журналисты назвали Романа Абрамовича.

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О том, что произошло на 33-й день войны в Украине, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.