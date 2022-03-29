Следующий раунд переговоров состоится после того, как сегодняшние наработки рассмотрит президент РФ Владимир Путин. Киев ждет ответа от Москвы.

Об этом сообщили представители делегаций после завершения трехчасовой встречи в Стамбуле.

"Дальше все, что обозначили представители Украины, будет передано России. От которой будут ждать ответ", - заявил член украинской делегации Александр Чалый.

"Россия рассмотрит предложения Украины, о них будет доложено Путину", - заявил Мединский.

Украина уже озвучила свою позицию на переговорах с РФ в Стамбуле: референдум, 15 лет для Крыма и отказ от НАТО.

Напомним, что Россия предложила, что встреча Путина и Зеленского возможна одновременно с парафинированием мирного договора главами МИД.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 34-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за ситуацией на фронте, переговорами в Турции и эвакуацией из горячих точек.

Также мы анализировали главные итоги 28 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Бои шли к югу от Изюма: войска РФ пытались открыть себе дорогу на север Донецкой области. Также россияне перешли к позиционной войне под Киевом и в Черниговской области. А в Bellingcat заявили, что трое членов делегации, присутствовавшие на переговорах между Россией и Украиной в ночь с 3 на 4 марта, "могли быть отравлены химическим оружием". Одной из жертв журналисты назвали Романа Абрамовича.

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О том, что произошло на 33-й день войны в Украине, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.