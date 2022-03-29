Результаты переговоров в Стамбуле будут доложены Путину. Киев ждет ответ
Следующий раунд переговоров состоится после того, как сегодняшние наработки рассмотрит президент РФ Владимир Путин. Киев ждет ответа от Москвы.
Об этом сообщили представители делегаций после завершения трехчасовой встречи в Стамбуле.
"Дальше все, что обозначили представители Украины, будет передано России. От которой будут ждать ответ", - заявил член украинской делегации Александр Чалый.
"Россия рассмотрит предложения Украины, о них будет доложено Путину", - заявил Мединский.
Украина уже озвучила свою позицию на переговорах с РФ в Стамбуле: референдум, 15 лет для Крыма и отказ от НАТО.
Напомним, что Россия предложила, что встреча Путина и Зеленского возможна одновременно с парафинированием мирного договора главами МИД.
Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 34-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за ситуацией на фронте, переговорами в Турции и эвакуацией из горячих точек.
Также мы анализировали главные итоги 28 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Бои шли к югу от Изюма: войска РФ пытались открыть себе дорогу на север Донецкой области. Также россияне перешли к позиционной войне под Киевом и в Черниговской области. А в Bellingcat заявили, что трое членов делегации, присутствовавшие на переговорах между Россией и Украиной в ночь с 3 на 4 марта, "могли быть отравлены химическим оружием". Одной из жертв журналисты назвали Романа Абрамовича.
Карту вторжения, главные новости, фото и видеоматериалы смотрите в Телеграм-канале "Политика Страны".
Скачивайте также наше приложение в AppStore и Google play.
О том, что произошло на 33-й день войны в Украине, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.