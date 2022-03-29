Встреча президентов Украины и России, Владимира Зеленского и Владимира Путина, возможна одновременно с заключением мирного соглашения между странами.

Об этом заявил представитель РФ на переговорах Владимир Мединский.

"Встреча Путина и Зеленского возможна одновременно с парафинированием мирного договора главами МИД. РФ получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу. Россия рассмотрит предложения Украины, о них будет доложено Путину", - заявил Мединский.

В свою очередь экс-замминистра иностранных дел Александр Чалый, который в составе украинской делегации принимал участие в переговорах, рассказал, что делегации обсудили ключевые вопросы, после чего остается лишь ждать ответа второй стороны.

"Дальше все, что обозначили представители Украины, будет передано России. От которой будут ждать ответ", - сказал Чалый.

Напомним, 29 марта Украина озвучила свои требования на переговорах с РФ. В частности, вопрос предоставления международных гарантий безопасности. В договоре должно быть прописано, что консультации в случае конфликта должны длиться не дольше трех дней. Страны-гаранты будут обязаны оказать помощь.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 34-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за ситуацией на фронте, переговорами в Турции и эвакуацией из горячих точек.

Также мы анализировали главные итоги 28 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Бои шли к югу от Изюма: войска РФ пытались открыть себе дорогу на север Донецкой области. Также россияне перешли к позиционной войне под Киевом и в Черниговской области. А в Bellingcat заявили, что трое членов делегации, присутствовавшие на переговорах между Россией и Украиной в ночь с 3 на 4 марта, "могли быть отравлены химическим оружием". Одной из жертв журналисты назвали Романа Абрамовича.

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