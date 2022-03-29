В Стамбуле завершились российско-украинские переговоры. Они длились около трех часов
Переговоры Украины и России, которые, сегодня, 29 марта, проходили в Стамбуле, завершились. Они длились около трех часов.
Об этом со ссылкой на турецкие СМИ пишет РИА "Новости".
Напомним, ранее в Кремле сообщили о перспективах переговоров Киева и Москвы в Стамбуле.
Также мы писали, что Россия на переговорах сообщила об обещании Украины наказать пытающих военных РФ.
Кроме того, сообщалось, что Арахамия и Мединский в Стамбуле параллельно с делегациями РФ и Украины проводили раунд переговоров.
Война в Украине продолжается 34-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за ситуацией на фронте, переговорами в Турции и эвакуацией из горячих точек.
Также мы анализировали главные итоги 28 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Бои шли к югу от Изюма: войска РФ пытались открыть себе дорогу на север Донецкой области. Также россияне перешли к позиционной войне под Киевом и в Черниговской области.
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