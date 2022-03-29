Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что переговоры украинской и российской делегации, которые сегодня, 29 марта, проходят в Стамбуле, ни к чему не приведут.

Об этом Кадыров сказал в голосовом сообщении, обнародованном в его Telegram-канале утром во вторник.

"Мое мнение убеждённое, что от этих переговоров никакого толку не будет. Я считаю, надо полностью закончить начатое", - сказал Кадыров.

"В России, судя по всему, есть разные точки зрения на вопрос переговоров с Украиной. Кадыров и часть силовиков - за продолжение войны.

В то время как крупный бизнес выступает за заключение мира. И активное участие Романа Абрамовича в переговорном процессе далеко не случайно", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика страны".

Напомним, вчера власти Чечни официально заявили, что Рамзан Кадыров сейчас находится в Мариуполе. При этом по фото "Кадырова в Мариуполе" на самом деле нельзя сказать, когда и где оно делалось. Фото сделано в закрытом помещении. Причём в хорошо сохранившемся, как для Мариуполя, помещении.

Также российские телеграм-каналы публиковали видео, "Кадырова в Мариуполе". Однако, отметим, что точно установить, где и когда в реальности сделано это видео, невозможно, так как метаданные файла подчищены.

Напомним, что ранее были опубликованы спутниковые снимки Мариуполя и видео с высоты птичьего полета. На них видно, что от города остались одни руины.

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Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 34-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за ситуацией на фронте, переговорами в Турции и эвакуацией из горячих точек.

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