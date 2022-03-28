Российские телеграм-каналы публикуют видео с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, снятое якобы на днях в Мариуполе. На нем Кадыров обнимается с генералом Андреем Мордвичевым, который, по данным Генштаба ВСУ был убит 18 марта в Чернобаевке.

Как сообщается, Кадыров в Мариуполе "лично руководит спецоперацией".

Отметим, что точно установить, где и когда в реальности сделано это видео, невозможно. Метаданные файла подчищены.

Ранее уже появлялась информация, что Кадыров якобы был под Киевом. Но в Украине ее поставили под сомнение, так как, по данным украинских спецслужб, мобильный телефон с номером, которым пользуется Кадыров, не покидал территорию Чечни.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается уже тридцать третий день. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте и международной арене 27 марта - на тридцать второй день войны в Украине. В блокаде оставался город Славутич, который ранее россияне взяли под контроль. Продолжились попытки взять Чернигов, который, по словам мэра города, находится в оперативном окружении. Кроме того, "глава ЛНР" Пасечник заявил о новом "референдуме" за присоединение к России.

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О том, что и зачем сказал президент США Джо Байден об Украине и России в своей речи в Варшаве 26 марта, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.