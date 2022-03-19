Генштаб ВСУ отчитался о ликвидации российского генерал-лейтенанта и предупредил о провокациях в РФ
Генеральный штаб Украины сообщил, что за прошедшие сутки было уничтожено несколько колонн вражеской техники. Кроме того, был ликвидирован генерал-лейтенант ВС РФ Андрей Мордвичев. Об этом говорится в сообщении штаба в Facebook.
" Зенитными ракетными войсками и истребительной авиацией Украины было поражено 12 воздушных целей врага – 2 самолета, 3 вертолета, 3 БПЛА и 4 крылатые ракеты", - говорится в сообщении.
Кроме того, в военные также рассказали об уничтожении вражеских колоннах техники.
"Также в течение суток ВСУ уничтожили несколько колонн техники оккупантов в Николаевской и Сумской области, потери врага пока уточняются. Кроме того, в результате нанесения огневого поражения по противнику, уничтожен командующий 8-й общевойсковой армией Южного военного округа вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Андрей Мордвичев", - добавили в Генштабе.
В связи с этим сообщается, что Россия может прибегнуть к провокациям на своей территории, чтобы начать тотальную мобилизацию населения с целью создания затяжной, изнурительной военной кампании.
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