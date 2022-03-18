Из-за того, что в Совете Безопасности ООН есть внутренняя разобщенность, сложнее урегулировать ситуацию в Украине.

Об этом на брифинге в пятницу заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Единственное, что я скажу: разобщенность в Совете Безопасности представляет собой усложняющий фактор в деле завершения этого кризиса", - сказал он.

Дюжаррик добавил, что, "когда разобщены постоянные члены Совета Безопасности, достичь мира намного сложнее".

Согласно Уставу ООН, в состав Совета Безопасности ООН входят пять постоянных членов, которые могут использовать право вето. Это Франция, США, Россия, Китай и Великобритания.

Напомним, что ранее Международный суд ООН постановил, что Россия должна остановить войну в Украине. Однако Россия отказалась выполнять требования суда, заявив, что по этому делу нет "согласия сторон".

После этого Великобритания, США, Франция, Албания, Ирландия и Норвегия запросили проведение заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Украине.