Реджеп Эрдоган. Фото: flickr.com

Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал недопустимыми нападки на представителей русской культуры.

Об этом сообщает ТАСС в Telegram-канале.

Кроме того, турецкий лидер сказал, что система ООН несправедлива, добавив, что настало время ее реформировать.

Эрдоган назвал недопустимыми нападки на представителей российской культуры

Система ООН несправедлива, настало время ее реформировать, считает Эрдоган

Ранее мы писали, что украинский суд заочно арестовал российского режиссера Никиту Михалкова, а после этого - Олега Газманова.

Также сообщали, что Эрдоган призвал остановить войну в Украине дипломатическим путем.

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Ранее мы подробно рассказывали о том, что происходило в Украине 10 марта, на пятнадцатый день войны.

Кроме того, мы сообщали, что Кулеба и Лавров вчера провели в Турции переговоры, однако стороны не договорились о прекращении огня в Украине.

Также мы подробно рассказывали об итогах этого дня: переговорах Лаврова и Кулебы в Турции, ситуации на фронте, а также возможных вариантах развития событий.

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