Украинский суд заочно арестовал российского режиссера Никиту Михалкова.

Об этом говорится на Facebook странице генпрокурора Ирины Венедиктовой.

"Официально информирую вас о том, что украинский независимый, суверенный, справедливый суд разрешил украинским прокурорам вас задержать с целью доставки в украинский суд для избрания меры пресечения, как подозреваемому", — написала Венедиктова.

Служба безопасности Украины подозревает Михалкова в посягательстве на территориальную целостность страны из-за его высказываний в поддержку войны.

По словам Венедиктовой, уже запущена официальная процедура объявления режиссера в международный розыск.

В Украине — очередной день страшной войны, которую начала Россия.



Ночью российские войска захватили город Энергодар Запорожской области, случился обстрел атомной станции. В нашем материале и блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" — что произошло на АЭС и была ли угроза "второго Чернобыля".

В НАТО в это время отказались закрывать небо над Украиной и спрогнозировали ухудшение ситуации.



Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке — правила приема украинских беженцев в ЕС.



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