Турция не может делать выбор в пользу России или Украины и выступает за решение ситуации, не отказываясь от отношений с двумя государствами. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Эрдоган, отвечая на вопросы журналистов в самолете во время возвращения из африканского турне.

По его словам, Турция поддерживает политические, военные и экономические отношения и с Украиной, и с Россией, а также надеется на возобновление диалога.

Также Эрдоган заявил, что рассчитывает провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным после переговоров с партнерами по НАТО.

"В настоящее время устанавливают контакты для визита господина Путина. А пока продолжим с ним телефонную дипломатию. Я надеюсь, что мы добьемся хороших результатов", - заявил Эрдоган.

Напомним, 21 февраля Владимир Путин подписал указ о признании "ДНР" и "ЛНР", который в том числе предусматривает совместную оборону. После этого Украина заявила о рассмотрении возможности разрыва дипломатических отношений с Россией.

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