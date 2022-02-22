Владимир Зеленский заявил, что Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией, которая признала независимость "ЛНР" и "ДНР".

Об этом он сказал во время совместного брифинга с президентом Эстонии Аларом Карисом в Киеве во вторник, 22 февраля.

"Ко мне пришел запрос от Министерства иностранных дел, чтобы я рассмотрел вопрос разрыва дипломатических отношений между Украиной и Российской Федерацией. Я сразу после пресс-конференции буду смотреть и прорабатывать этот вопрос", - сказал Зеленский.

Напомним, что вчера, 21 февраля, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о признании независимости и суверенитета "ЛНР" и "ДНР", среди прочего, он поручил обеспечить российскими вооружёнными силами функции по поддержанию мира в "ДНР" и "ЛНР".

Как сообщил "депутат парламента ДНР" российские войска уже зашли на территорию "ЛДНР". За тем, как развиваются события после признания Москвой "ЛДНР" мы следим в обновляемом материале.

Что означает признание Россией "ЛДНР", также разбиралась Олеся Медведева в своем блоге: