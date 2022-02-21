Признание "ЛДНР". В России заявили, что "не могли нарушить Минские соглашения"
Зампред комитета СФ по международным делам Андрей Климов после признаний РФ независимости "ЛДНР" заявил, что "Россия не могла нарушить Минские соглашения, так как она выступает их гарантом, а не стороной соглашения".
Напомним, что сегодня, 21 февраля, президент России Владимир Путин после заседания Совета безопасности Российской Федерации и видеообращения к гражданам по теме Украины принял решение признать "ЛНР" и "ДНР" независимыми государствами.
Во вторник решение должны утвердить обе палаты российского парламента - Госдума и Совет Федерации. Кроме того, Госдума и Совет Федерации ратифицируют соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с "ЛДНР". В том числе и в военной сфере. Это будет подразумевать заход на территорию "республик" Вооруженных сил Российской Федерации.
Ранее президент США Джо Байден уже решил, как отреагировать на признание Россией независимости "ЛНР" и "ДНР". Глава Белого дома подпишет указ, направленный на запрет инвестиций в "ДНР" и "ЛНР", торговли с ними и их финансирование.
"Страна" проанализировала, почему Россия решила признать донбасские "республики" и какие будут последствия этого.